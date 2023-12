Za zdaj nič ne kaže, da bi Apple plačal Slovencem: obvestilo zavoda je marsikoga razočaralo

Zavod KOLEKTIV 99 je pred časom na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložil kolektivno odškodninsko tožbo zoper ameriškega giganta Apple. Kot so danes iz zavoda sporočili v e-poštnih sporočilih uporabnikom, ki so se »evidentirali kot oškodovanec v povezavi s kolektivno tožbo zoper korporacijo Apple«, so prejšnji teden prejeli sklep sodišča, ki zavrača njihovo odškodninsko tožbo. So se pa odločili, da se na sklep pritožijo, tako da zadeva še ni končana.

Zavod KOLEKTIV 99 se je za tožbo odločil zaradi, kot menijo, oškodovanja uporabnikov nekaterih mobitelov iphone (iphone 6, iphone 6 Plus, iphone 6s, iphone 6s plus, iphone SE, iphone 7 in iphone 7 plus). Kot so zapisali, je Apple z namernim upočasnjevanjem delovanja in zmanjševanjem nabora funkcionalnosti določenih modelov telefona iphone oškodoval potrošnike in potrošnice, tudi tiste v Sloveniji. Zaradi tega v korist oškodovanih potrošnic in potrošnikov zahtevajo povračilo škode v višini 27,5 milijona evrov.

Pravijo, da je sklep nezakonit in nepravilen

»Sklep sodišča smo, skupaj z našimi odvetniki, temeljito proučili. Po posvetovanju smo v Zavodu KOLEKTIV 99 sprejeli odločitev, da se zoper sklep pritožimo. Menimo namreč, da je sklep iz več razlogov nepravilen in nezakonit. Kot bomo utemeljili v pritožbi, ki je že v pripravi, je sodišče pri izdaji sklepa ne le napačno in nepopolno ugotovilo dejstva, temveč tudi kršilo postopkovna pravila ter napačno uporabilo materialno pravo, posledično pa je odločitev nezakonita in tudi po vsebini zgrešena,« so zapisali v e-poštnem sporočilu.

V zavodu so prepričani, da je slovenskim potrošnikom nastala škoda, in zdi se jim prav, da se za to odgovarja. »Če se ne bi pritožili, bi vas več tisoč potrošnic in potrošnikov, ki ste se evidentirali, zagotovo ostalo brez sodnega varstva v zvezi z nezakonitimi ravnanji multinacionalke Apple,« so še zapisali in dali vedeti, da se v svojem boju še ne mislijo ustaviti.