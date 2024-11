Za tablico čokolade 400 kakavovih zrn

Naša prestolnica je bogatejša za nov muzej, ki se imenuje Chocolarium Ljubljana. To je prvi čokoladni muzej v Sloveniji in hkrati nova kulturno-turistična atrakcija, ki v srcu Ljubljane na več kot 1000 kvadratnih metrih obiskovalcem ponuja vpogled v svet čokolade, njeno bogato zgodovino in mojstrsko izdelavo ter tako prispeva k širjenju čokoladne kulture in izobraževanju vseh generacij.

Chocolarium Ljubljana obiskovalcem omogoča, da na interaktiven način spoznajo celotno pot čokolade – od kakavovih zrn do končnih izdelkov. Anjeza Fojkar Bonotelli je povedala: »Dolgo smo iskali pravi prostor v Ljubljani, ki bi bil dovolj velik, da bi ga lahko povezali v čokoladno doživetje, se pravi muzej, kavarno, trgovino in delavnice. Chocolarium bo združeval ne le muzejski del, kjer bomo predstavili zgodbo čokolade in kakavovih zrn, ampak tudi delavnice, ki pokažejo ustvarjalno pot čokolade. Lahko se boste preizkusili v različnih delavnicah od oblikovanja čokolade, pralin, Prešernovih kroglic do okrasitve svoje čokoladne tablice.«

Maja Žitnik Vrhovšek vas bo skozi tobogan popeljala po novem muzeju.

Elena Anokhina je vodnica v muzeju.

Sodelujemo z lokalnimi proizvajalci in poudarjamo pomen visokih standardov kakovosti in etike.

Izobražuje in navdušuje

Poseben poudarek je namenjen kratki videopredstavitvi zgodovine čokolade, ki sega več tisoč let v preteklost. Skozi stoletja je oblikovala okuse in tradicije po vsem svetu. Na koncu ogleda jih v muzejski trgovini čakajo ročno izdelane čokoladne specialitete, ki jih lahko odnesejo domov. Prav to združevanje več funkcij je posebnost Chocolariuma in ustvari pravo čokoladno doživetje. Kot je poudarila sogovornica, je čokolada več kot le hrana; povezana je z ustvarjanjem spominov, obdarovanjem in lepimi trenutki.

Chocolarium Ljubljana je rezultat dolgotrajnega navdušenja nad čokolado in želje, da bi Ljubljani ter Sloveniji ponudili unikatno izkušnjo, ki združuje zabavo in izobraževanje. Fojkar Bonotellijeva je povedala, da je želja, da bi se v Chocolariumu predstavljali različni slovenski čokoladni mojstri s svojimi dosežki, s čimer želijo soustvarjalci prispevati k razvoju in promociji slovenske čokoladne kulture. Prav zato so se že povezali z Maksom Pogačarjem, lastnikom in direktorjem Čokoladnice Molinet.

Dmytro Hrabovets iz Ukrajine je poznavalec čokolade.

Plodovi kakavovca in njihova zrna

Čokoladni muzej združuje lokalne vplive ter trajnost in ozaveščanje o izzivih proizvodnje kakava. Chocolarium Ljubljana si ne prizadeva le za navduševanje nad čokolado, temveč tudi za izobraževanje obiskovalcev o njenem nastanku, trajnostnih praksah in pomembnih okoljskih izzivih, s katerimi se sooča svetovna proizvodnja kakava. Zanimive razlage in otrokom prilagojene delavnice omogočajo, da bolje razumejo, koliko truda in dela je vloženega v izdelavo njihove najljubše sladice, denimo, da je za tablico čokolade potrebnih 400 kakavovih zrn!

Tudi kravico imajo.

Obiskovalci si lahko izdelajo svojo čokolado.

Najmlajši lahko v muzeju praznujejo tudi rojstni dan.

Tradicija in zabava

»V Sloveniji imamo dolgoletno tradicijo izdelave vrhunske čokolade, a menili smo, da manjka prostor, kjer bi ljudje lahko spoznali vse vidike tega izjemnega izdelka,« pojasnjuje Luka Fojkar, direktor muzeja. »Chocolarium obiskovalcem ponuja popolno čokoladno doživetje – od eksponatov in delavnic do degustacij, pri čemer sodelujemo z lokalnimi proizvajalci in poudarjamo pomen visokih standardov kakovosti in etike.«

Na čokoladni fontani lahko okusite črno in mlečno čokolado.

Chocolarium Ljubljana je zasnovan za vse generacije; odrasle ljubitelje čokolade, ki jih zanima več o zgodovini, kulturnem vplivu in umetnosti izdelave vrhunskih čokoladnih izdelkov, in mlajše, ki bodo lahko v čokoladnem muzeju praznovali rojstni dan. Otroci so nadvse navdušeni tudi nad toboganom, ko se spustijo, kot pravijo, v džunglo in spoznavajo drevesa kakavovca. Posebno dobrodošle so družine, ki bodo lahko skupaj uživale v edinstvenih doživetjih, ter organizirane skupine in izobraževalne ustanove, za katere muzej pripravlja posebne vodene oglede in programe.

Muzej je odprt od ponedeljka do nedelje od 10. do 19. ure.

Pokušina različnih vrst čokolade

Prvi čokoladni muzej v Sloveniji ponuja atrakcijo, ki združuje zabavo, izobraževanje in kulinarične užitke ter tako obiskovalce popelje v svet čokolade, v katerem lahko uživajo z vsemi čuti. In prav to je tudi geslo Chocolariuma Ljubljane: Doživite čokolado z vsemi svojimi čuti. Muzej je vrata odprl 15. novembra, tik pred začetkom praznične sezone v prestolnici.