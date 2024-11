Za štiri ure parkiranja v Ljubljani več kot 800 evrov?! Izvedeli smo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Po družbenem omrežju tiktok je zakrožil video, ob katerem je marsikdo ostal odprtih ust. V njem lahko vidimo presenečenega mladeniča, ki bi po izračunu parkirnega avtomata za štiri ure parkiranja v ljubljanski parkirni hiši moral plačati vrtoglavih 818 evrov.

Kako je to mogoče? Ali gre za kakšno potegavščino ali pa morda napako, smo preverili v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki upravlja omenjeno parkirno hišo.

Kar 818 evrov za štiri ure parkiranja FOTO: Zaslonski posnetek/TikTok

Vnesli napačen datum vstopa

Kot so nam pojasnili, je stranka ob poskusu plačila parkirnine na avtomatski blagajni ugotovila, da ima razmagneteno parkirno kartico. Pri tem je prek »info tipke« poklicala pomoč uporabnikom, kjer je razložila svojo težavo. Operater Centra za upravljanje prometa je od stranke pridobil podatke o vstopu v parkirno hišo z namenom, da mu izda nadomestno kartico.

»Pri tem je prišlo do napačno vnesenega datuma vstopa, posledica pa je enormno visok znesek parkirnine. Stranka je takoj ob izpisu zneska ponovno poklicala v Center za upravljanje prometa, kjer je operater popravil datum vhoda in izdelal novo parkirno kartico. Uporabnik je v nadaljevanju poravnal pravilni znesek in zapustil parkirno hišo,« so pojasnili.

