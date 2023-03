»Sejm bil je živ. Prodal i on je Lahom tam par volov ...« takole se začne Aškerčeva balada Mejnik. Volov kot vprežnih živali ni več, saj so jih izpodrinili konji, konje traktorji in druga kmetijska mehanizacija, pujse so s sejmišč izrinili strogi predpisi, zato živinskih sejmov, ki so bili že v rimskih časih znani kot posebna oblika ljudske trgovine, danes skorajda ni več. V Sevnici pa že vrsto let vsako prvo soboto v mesecu poteka t. i. kramarski sejem. Nanj se zgrnejo prodajalci in kupci z vseh vetrov, na voljo pa je domala vse od šivanke do slona. Bluzice po pet evrov, pak...