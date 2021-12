Za jugonostalgike: kaj se je včasih praznovalo 22. decembra? (VIDEO)

22. decembra se je v bivši državi skupni državi Jugoslaviji praznoval Dan JLA (Jugoslovanske ljudske armade). Na ta dan je bila leta 1941 v mestecu Rudo ustanovljena 1. proletarska narodnoosvobodilna udarna brigada, ki je izbojevala prvo pomembno zmago v svoji prvi borbi s sovražnikom.

Politični in vojaški vrh Jugoslavije sta se po vojaškem posredovanju Sovjetske zveze na Češkoslovaškem leta 1968 odločila za preoblikovanje vojske. Po posameznih republikah so bile tako ustanovljene enote Teritorialne obrambe (TO), ki so jih sestavljali večinoma rezervisti, z namenom, da bi upočasnili vojaško delovanje morebitnega napadalca.

Konec JLA v krvavi vojni na območju bivše SFRJ

Zaton JLA se je začel na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja zaradi družbenih sprememb ter gospodarske in politične krize. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 pa je zapečatila njeno usodo.

Zadnji vojak JLA je Slovenijo zapustil v noči s 25. na 26. oktober 1991 z ladjo iz koprskega pristanišča.

Po razširitvi vojne na Hrvaškem in v Bosni je JLA 20. maja 1992 prenehala obstajati.