Ukaz za zavzetje prisluškovalnega centra na Rožniku je 28. junija 1991 poveljniku 5. PŠTO podpolkovniku Mihi Butari posredoval načelnik varnostnoobveščevalne službe Andrej Lovšin v imenu ministra za obrambo. Nalogo zavzetja prisluškovalnega centra je zaupal stotniku 1. st. Miroslavu Debelaku, z ukazom je bil seznanjen približno ob 16. uri 28. junija 1991 ob prisotnosti predstavnika Republiške koordinacije Ludvika Zvonarja.

Stotniku Miroslavu Debelaku so bila dana natančna navodila, kako zavzeti center na Rožniku brez uporabe strelnega orožja, ker niso želeli poškodovati elektronskih naprav v centru. Streljanje pa bi lahko ogrozilo tudi prebivalce Ljubljane, saj je bil prisluškovalni center na Šišenskem hribu tik nad ljubljanskimi stanovanjskimi naselji v Šiški. Orožje bi se lahko uporabilo le v skrajnem primeru, tako da bi se razstrelilo stražarnico centra.

Stotnik Miroslav Debelak Foto: MORS

Pod poveljstvom stotnika Miroslava Debelaka so začeli obkoljevati prisluškovalni center iz dveh smeri ter ga obkolili ob približno 18.50, pozorni so bili tudi, da jih iz centra niso opazili ter da jih ni opazil niti pes, ki so ga v centru imeli za varovanje. Ko so center obkolili in nadzirali, so v center poslali civilista, da bi svoje sodelavce prepričal v predajo. Stotnik Miroslav Debelak je določil rok za predajo ob 19.07, drugače bo z raketometom Armbrust razstrelil stražarnico, ki so jo nadzirali tudi z ostrostrelno puško. Kmalu za tem so se ob približno 19. uri pri vhodu v center prikazali trije vojaki v bojni opremi, ki so se želeli predati. Odšli so do stotnika Debelaka, ta jih je pozval, naj dvignejo roke, nato so jih prevzeli pripadniki TO na položajih okrog centra. Za njimi sta pred vhod prišla večja skupina vojakov in civilist, ki so se prav tako želeli predati. Med njimi pa ni bilo poveljujočega častnika JLA, zato je stotnik Debelak zagrozil, da bo razstrelil zgradbo, če se ne preda še on. Vojaki JLA so ga začeli glasno nagovarjati, naj se preda, nakar je iz zgradbe prišel še poveljujoči častnik JLA. Vse vojake so razorožili in zajeli, poveljujočega častnika JLA je razorožil sam stotnik Debelak. Nato so začeli pregledovati poslopja, pri pregledu je sodeloval tudi poveljujoči častnik JLA. Med pregledom so posumili in nato ugotovili, da se je častnik JLA obotavljal s predajo zato, da je lahko nadrejenim javil, da so jih napadli, kar je nato priznal tudi častnik JLA. V prisluškovalnem centru so zajeli 20 vojakov in poveljnikov JLA z osebno oborožitvijo in opremo. Dogajanje so ves čas snemali z videokamero.

Vojake so odpeljali v 5. PŠTO, kjer so jih zaslišali, iz centra so odpeljali tudi tri radijske sprejemnike, spektralni analizator, dva kratkovalovna sprejemnika ter nekaj druge opreme. V 5. PŠTO so medtem dobili zahtevo namestnika načelnika RŠTO podpolkovnika Daniela Kuzme, naj se skupina umakne z Rožnika, češ da tja prihajajo »specialci JLA«, ki naj bi jih poklali z noži, ter da je v prisluškovalni center poslana tudi enota SEM pod poveljstvom Vinka Beznika. Skupina pod vodstvom stotnika Miroslava Debelaka se je zato nekaj po 21. uri dokončno umaknila z Rožnika, čeprav je obstajala nevarnost, da se v nastajajočem mraku srečajo s prihajajočimi pripadniki SEM, za katere tudi niso vedeli, po kateri poti bodo šli do prisluškovalnega centra na Šišenskem hribu na Rožniku. V izpraznjeni prisluškovalni center so nato ponoči prišli pripadniki SEM, streljali so po zgradbah in deloma uničili opremo v centru.

Naslednjič: Spopad v Trzinu