Z razstavo zaokrožili 5. likovno kolonijo (FOTO)

Na vinogradniškem posestvu Steyer v Plitvici, na obrobju Apaškega polja, je bilo znova pestro. Zbrali so se namreč likovni umetniki, devet slikarjev in dva kiparja, ki so septembra letos ustvarjali na 5. mednarodni slikarski koloniji Vino in prijateljstvo 2024.

Ob tej priložnosti so odprli razstavo del, ustvarjenih na koloniji, in posebno galerijo, saj so umetniki dela podarili tudi družini Steyer. Ob tem so predstavili tudi peto serijo vina pod znamko Vino in prijateljstvo 2024 iz najmanj 100 različnih sort iz njihovega ampelografskega vrta na Plitvičkem Vrhu; vino ni na prodaj, temveč je namenjeno prijateljem in ljubiteljem umetnosti.

Jerca Šantej iz Sevnice je bila zelo vesela ob svojih umetninah.

Steyerjevo galerijo krasi že 65 umetnin.

Družina Steyer (Magda, Danilo, Mark, Vaneja, Maruša in babica Jožica) je goste tudi tokrat razveselila z odlično kulinariko, najbolj pomembni udeleženci dogodka pa so bili kajpak umetniki. O koloniji je ob gostitelju spregovorila tudi začetnica in idejna vodja vseh dosedanjih kolonij, Tatjana Mijatović. Kustos in likovni kritik Mario Berdič Codella je med sprehodom po razstavi hudomušno predstavil posamezne umetnike in razstavljena dela.

11 umetnikov je sodelovalo letos.

Tridnevno druženje

Družina Steyer se je že leta 2016 odločila še bolj povezati vino in umetnost ter razviti nove prijateljske vezi prek likovne zgodbe, ki nastaja med tridnevnim likovnim druženjem in ustvarjanjem. Vsak udeleženec kolonije je pripravil vsaj dva izdelka za posebno razstavo, ki so jo zdaj odprli, ter po eno umetnino za družino Steyer, ki je do zdaj tako prejela skupno 65 izdelkov. Na vseh petih kolonijah do zdaj je sodelovalo 40 različnih domačih in tujih umetnikov. Letos so sodelovali: Viktor Šest (Maribor), Lojze Kalinšek (Cerklje na Gorenjskem), Igor Orešič (Maribor), Matjaž Duh (Maribor), Laszlo Nemeš (Jageršek/Zalaegerszeg, Madžarska), Bogdan Čobal (Maribor), Jerca Šantej (Sevnica), Rado Jerič (Pernica) in Tatjana Mijatović (Radenci) ter kiparja Robert Jurak (Ključarovci) in Vika Potočnik (Ljubljana).

Umetnine in avtorje je predstavil likovni kritik Mario Berdič Codella.

Glavno besedo sta imela pobudnica kolonij Tatjana Mijatović in gostitelj Danilo Steyer.

»Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva Steyer v Plitvici pri Gornji Radgoni sta se Danilo in Magda Steyer odločila za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije z ambicijo. Vinogradniško posestvo obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostorom za kuhanje žganja in pridelavo olja itn. V velikem poslovnem objektu je na voljo mnogo prostorov za razne kulturne dejavnosti, še posebno pa se zdijo primerni za likovno ustvarjalnost, saj lahko prav vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako zunaj kot znotraj sodobno urejene stavbe,« je povedala udeleženka vseh dozdajšnjih kolonij Tatjana Mijatović, idejna vodja in pobudnica.

Prišli so tudi gostje z Japonske, kamor Steyer izvaža vina.

»Vino je poezija v steklenicah,« je zapisal Robert Louis Stevenson, znameniti škotski pisatelj in pesnik. Svetova, ki se nenehno prepletata. »Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem. Vino je kultura – in vrhunska vina zahtevajo vrhunske kontekste svojega užitja. Skozi vina največjih slovenskih vinarjev izpovedujemo kulturo, umetnost, tradicije, zgodbe, bitje in žitje krajev, v katerih raste vinska trta. Vinska kultura namreč vstopa v okolje v svoji totaliteti – vtisne se v naravo ljudi, podobo krajine, doživljanje sveta skozi sproščenost, družabnost, ustvarjalnost – in hvaležnost,« je poudaril gostitelj Danilo Steyer.