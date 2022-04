Z razstavo sklenili slikarsko kolonijo

Potem ko se je končala Slikarska kolonija Primoža Trubarja Moravske Toplice, so svoja dela dali na ogled v hotelu Ajda. V dolgih letih, odkar poteka kolonija, je dobila tudi mednarodne razsežnosti, postala je uveljavljena v ožjem in širšem prostoru.

Razstavljene slike je po strokovni plati ocenil umetnostni zgodovinar Franc Obal. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Dela, ki so jih ustvarili, so izdelki s področja ustvarjalne umetnosti, in sicer s poudarkom na likovnih motivih prekmurske krajine. Vse slike so namreč nastale v sozvočju s prekmursko naravo. Umetnine so na ogled postavili umetniki Nikolaj Beer, Igor Banfi, Matej Čepin, Jana Dolenc, Milena Gregorčič, Barbara Kastelec in Zoran Ogrinc. Kot je povedal Banfi, so pri slikanju na platno s čopičem med drugim izbirali različne avtorske pristope. Gre za vsakoletno srečanje, ki je bogata zapuščina Primoža Trubarja. Dela je ob odprtju razstave predstavil umetnostni zgodovinar Franc Obal.

Organizatorji so bili Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, podružnica Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Vsaka razstavljena slika ima posebno vlogo in jo navdihuje prekmurska krajinska motivika, zaokrožena s protestantskimi vrednotami in bogato tradicijo, ki ne glede na izbiro tehnike ali formata odseva iz umetniških stvaritev.

Kot so povedali organizatorji, so ponosni na umetniško zgodbo s pomembnim poslanstvom, ki 27 let nastaja v Moravskih Toplicah. Vsi skupaj, predvsem pa umetniki, vsako leto dodajajo dragocene kamenčke v mozaik kolonije in so osvetlili motive lepote prekmurske pokrajine. Dela bodo v hotelu Ajda na ogled do konca meseca.