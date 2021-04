Z Nejcem sta bila najboljša prijatelja

Te dni pred 42 leti se je začelo odvijati eno največjih dejanj slovenskega alpinizma. V Nepal je prispela največja in najbolj legendarna slovenska, takrat jugoslovanska odprava – Everest '79. Njenih 25 članov je kot en mož sledilo svojemu cilju in 13. maja jim je uspelo po zahodnem grebenu, ki še zdaj velja za najtežjo smer, splezati na najvišjo goro sveta. Med člani odprave je bil tudi Tomaž Jamnik - Mišo, alpinist, alpinistični inštruktor, gorski reševalec in dolgoletni načelnik Gorske reševalne službe (GRS) Kranj. Vrha ni dosegel, je pa imel na odpravi nadvse pomembno nalogo. Zad...