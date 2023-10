Z golažem oživili mestno jedro (FOTO)

Krajevna skupnost Šoštanj si lepšega praznovanja, kot je bilo letošnje, ni mogla zamisliti. Sončna sobota je na Glavni trg, ki je tudi osrednji prireditveni prostor v tem mestu, privabila ogromno ljudi, ki so prišli na golažijado; golaž je kuhalo kar 29 ekip, kar je rekordno veliko. Prav vsi so se izjemno potrudili, ne le s kuhanjem golaža, po katerem je dišalo vse mesto, temveč tudi s pripravo stojnic. Za najlepšo je ocenjevalna komisija razglasila stojnico KS Šentvid.

Nekateri mojstri te jedi so že doma spekli sladke dobrote in jih ponujali na stojnicah, dodali so suhomesne dobrote in kruh ter seveda dobro kapljico, tokrat je bil to po večini sladki mošt. Stojnice so krasili tudi drugi jesenski pridelki, predvsem buče, našla se je kakšna goba. Čebelarji so poskrbeli za medene izdelke, spet drugi so pekli palačinke, skratka, iz Šoštanja ni nihče odšel lačen, kaj šele žejen.

Člani KS Šoštanj (z leve): Marko Krumpačnik, Žiga Krajnc, predsednica Urška Kurnik, Maša Stropnik, Janja Burkelc, Peter Bricman in Denis Pučko, ki so bili tudi organizatorji golažijade. Foto: Aleksander Kavčnik

Zmage so se razveselili Šalabajzerji. Foto: Dušan Dobnik

Sodelujoči Golaž so kuhale ekipe Počena skleda (stranka SDS Šoštanj), Tesarstvo Grudnik, Šoštanjčani, Čebelarska družina Ravne-Šoštanj, Skor chef (Turistično društvo Skorno), Društvo Zabava, Otroci izpod raufnkov, Člani A mlajši, Krajevna skupnost Šentvid, Klub moto veterani iz Šoštanja, Gasilci, KD Tuščak-Baš, Topolške kuharce (Turistično društvo Topolšica podeželje), Gladiatorji, Komunalčki, Društvo Oktet Zavodnje, Športno društvo Lajše – Lajšanka, stranka SNS, ŠKD Šoštanj mesto, Turistično olepševalno društvo Šoštanj, TRD Raztok Šentvid, Fire family, Bistro Franček, Gurmani, Ribari, članice PGD Šoštanj mesto, Folklorno društvo Oglarji, Turistično društvo Lajše in seveda Šalabajzerji.

Ekipe, v katerih so prevladovali moški, so se najprej lotile rezanja čebule, nato je bilo na vrsti meso. Vse druge sestavine in začimbe so dodajali po občutku, zato je bil golaž na krožniku na koncu različnih okusov. A več kot polovica je imela avtentičen okus in komisija, v kateri so bili Jure K. Čokl, Mitja Acman in Andrej Višnar in ki je v prvi vrsti ocenjevala okus, barvo in aromo jedi, se je na koncu poenotila: najboljšega je skuhala ekipa Šalabajzerji, drugo mesto so si prikuhali člani FD Oglarji Šoštanj, tretje pa članice PGD Šoštanj mesto.

Drugouvrščeni oglarji Foto: Dušan Dobnik

Najlepše okrašena je bila stojnica KS Šentvid. Foto: Dušan Dobnik

»Prireditev je trajala od 9. ure pa vse do druge ure zjutraj naslednjega dne in lahko rečem, da je uspela fantastično. Že zjutraj me je razveselilo lepo število pohodnikov, ki so se podali po krožni Trški poti okoli Šoštanja, med njimi so bili tudi najmlajši iz Vrtca Šoštanj in OŠ Karla Destovnika Kajuha s starši in spremljevalci. Dan se je nadaljeval na trgu in veselje je bilo gledati ekipe, ki se vsako leto potrudijo tudi za videz stojnic. Kot se spodobi, pa smo večer po razglasitvi najboljših ekip sklenili z izvrstnim in energičnim ansamblom Dar ter Kingstoni. Lepo je bilo videti toliko nasmejanih obrazov, manjkalo ni stiskov rok, prav videlo se je, da so občani, prijatelji, tudi naši sosedje željni tovrstnih dogodkov. Upam, da jih bo še mnogo,« je vtise strnila predsednica KS Šoštanj Urša Kurnik.

Člani Turističnega društva Skorno so si nadeli zanimivo ime Skor chef! Foto: Dušan Dobnik