Grims Evropske komisije, v kateri je Marta Kos, ne podpira

Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu s 370 glasovi za potrdil novo Evropsko komisijo pod vodstvom Ursule von der Leyen. Proti je glasovalo 282 evropskih poslancev, 36 pa se jih je vzdržalo. Evropska poslanka stranke Svoboda Irena Joveva se »iz osebnih razlogov« glasovanja ni udeležila.

Naši v glavnem nezadovoljni

Med tistimi, ki so se glasovanja vzdržali, je bil Matjaž Nemec, ki meni, da »sestava nove komisije ni rezultat premisleka o ključnih izzivih Unije, temveč skupek političnega pragmatizma predsednice von der Leynove, prežetega s prelomljenimi obljubami«. Ena izmed svetlih točk, ki jo Nemec vidi v celotnem procesu, je imenovanje Marte Kos za komisarko za širitev.

Proti novi Evropski komisiji pa je glasoval Branko Grims in kot prvi razlog navedel: »Ne podpiram Evropske komisije, v kateri je Marta Kos.« Tudi Grims sicer ni naklonjen von der Leynovi, ki da je soodgovorna za sedanje slabo stanje v Evropi.

Z njim se je strinjal evropski poslanec Milan Zver, ki je prav tako glasoval proti in med drugim dodal, da »staro/nova koalicija ne odraža volj volivcev«. Proti sta glasovali tudi Romana Tomc in Zala Tomašič.

Tonin zadovoljen

Na drugi strani so bili Marjan Šarec, Vladimir Prebilič in Matej Tonin z izidom zadovoljni. Tonina predvsem navdušuje dejstvo, da bo novo komisijo sestavljalo kar 15 krščanskih demokratov, kar je po njegovem mnenju dovolj, da »se bistveno spremenijo pretekle zavožene evropske politike«. Pričakuje, da bo nova ekonomska politika med drugim v ospredje postavila človeka in »zavrnila škodljiv aktivistični zeleni prehod«.

Nova komisija bo mandat nastopila v nedeljo.