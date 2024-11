Analitik Kosovi napoveduje, da ji ne bo udobno: Obtožili so jo, da je bila sodelavka Udbe

Poročali smo, da je slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev Marta Kos po zaslišanju prejela zeleno luč odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet). Na koncu bo sicer moral novo komisarsko ekipo pod vodstvom Ursule von der Leyen parlament podpreti še na plenarnem zasedanju. Za komentar v zvezi z zaslišanjem Kosove in njenim delom komisarke smo danes vprašali analitika Gorazda Kovačiča.

Po mnenju Kovačiča širitev EU, za katero se zavzema Kosova, ne bo preprosta. »Marta Kos je na zaslišanju v EP poudarila širitev EU in podporo Ukrajini kot svoji prednostni nalogi. Postopek vključitve novih članic je zahteven z ovirami na obeh straneh. Na strani obstoječih članic so ovire utrujenost od širitve, strah pred krepitvijo avtoritarnih politik z novimi vzhodno evropskimi članicami in nasprotovanje migracijam iz revnih v bogate članice EU. Še večje ovire širitvi predstavljajo vse reforme in evropski standardi v delovanju institucij, ki jih morajo izpeljati kandidatke,« nam je povedal v uvodu.

Njen resor bi bil lahko resor za financiranje vojne

Kot pravi, bi lahko resor, ki bi pripadel Kosovi, pokrival drugo stvar, ko je bilo sprva mišljeno. »Resor Marte Kos naj bi pokrival tudi povojno obnovo Ukrajine. Toda kdaj bo konec vojne, ni jasno. Rusi so uspeli v zadnjem mesecu zlomiti del fronte in hitro napredujejo. Trump napoveduje, da bo vojno končal po hitrem postopku, kar lahko pomeni ozemeljske izgube za Ukrajino, česar ta po dveh letih in pol trpljenja ne more sprejeti. Lahko pa bo preprosto umaknil ZDA iz te vojne in prepustil Evropi celotno breme oskrbe ukrajinske vojske. To bi bilo nadaljevanje politike Bidna, ki je z zavrnitvijo mirovnih pobud in s šibko vojaško podporo Ukrajini poskrbel za dolgotrajno puščanje krvi Ukrajini, Rusiji in Evropi. Resor Marte Kos bo v tem primeru predvsem resor za financiranje ukrajinske vojne, ne povojne obnove,« je dejal in dodal, da bo omenjena politika vse manj priljubljena.

Marta Kos na današnjem zaslišanju. FOTO: Nicolas Tucat Afp

Kosovi ne napoveduje lahkega dela. »Položaj Marte Kos ne bo udoben. Evroposlanci SDS so v EP spet vnesli obtožbe za domačo politično rabo. Obtožili so Marto Kos, da je bila sodelavka Udbe. Še bolj čudaška je obtožba, da je povezana s Kučanom in Jankovićem. Tudi če bi bila, je to popolnoma nepomembno za evropsko politiko. Takšne izjave so namenjene domači javnosti, v EP pa prispevajo predvsem k diskreditaciji tistega, ki jih izreka,« je bil oster.

