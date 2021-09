Z Brnika poletelo vladno letalo, nato je sledila prava drama (FOTO)

Sinoči okoli 21. uri je iz Brnika proti Podgorici moralo poleteti črnogorsko vladno letalo Learjet 45, a je imelo letalo ob pristajanju težave. Letalu je popustilo pristajalno podvozje, zato je z delom trupa udarilo ob tla. K sreči je bila na vladnem črnogorskem letalu povzročena le materialna škoda, so sporočili na Slovenskem letalskem portalu.Vseh osem potnikov so izkrcali, med njimi je bil tudi predsednik črnogorskega parlamenta, letalo pa so do nadaljnjega prizemljili.V ponedeljek je predsednik državnega zboragostil srečanje predsednikov parlamentov držav Zahodnega Balkana. Med drugim sta Slovenijo obiskala predsednika srbskega in črnogorskega parlamentain