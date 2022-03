Z bičem odgnali zle duhove

V vasi Tržec v občini Videm je med najbolj dejavnimi Etnografsko društvo Tržec, ki ga vodi neumorni predsednik Andrej Gašpar. Tudi letos so se pokači predstavili s svojim nastopom v središču občine, obiskali so župana Vidma in županjo Mestne občine Ptuj. Pokači iz Tržca predstavljajo furmane, ki so svojčas vodili konjske, volovske in kravje vprege, pri uspešnem vodenju pa jim je bil v pomoč bič.

Nekoč je furman vihtel bič in z njim naznanjal prihod domov ali k ljubljenemu dekletu ter odganjal zle duhove, ki bi lahko škodovali ljudem in živini. Bič, s katerim pokači iz Tržca pokajo, je sestavljen iz 1,20 metra dolge palice, na kateri je pritrjena 3,50 metra dolga pletena vrv, ki se proti koncu tanjša in konča s pleteno rafijo. Skupina Pokači iz Tržca je bila ustanovljena leta 1999, uporablja in predstavlja izvirno ljudsko umetnost tega dela Slovenije – ptujsko-haloškega etnografskega območja. V Etnografskem društvu Tržec so člani razdeljeni v tri starostne skupine, seniorje, mlade in juniorje, njihova starost je od šest pa vse do 70 let.

Člani Etnografskega društva Tržec ohranjajo izvirno ljudsko umetnost. FOTO: Jože Žerdin

Starejši mlajše podučijo, kako se pravilno in varno poka z bičem. V društvu so ponosni na etnografski muzej, ohranjajo kmečko orodje, izvajajo projekte, ki so vezani predvsem na praznovanja in delo na kmetiji od svečnice do martinovega. Med nalogami društva so pospeševanje kulture in skrb za kulturno dediščino, premično in nepremično, zbiranje ustnega in pisnega gradiva, priprava razstav.