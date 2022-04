V zadnjem obdobju, ko je bilo več časa za razmišljanje in ustvarjanje takšnih in drugačnih idej, so mnogi svoje hobije spremenili v poslovne priložnosti, ki so jim spremenile življenje. Tako sta tudi Gašper in Nuša Barbič iz Bakovcev lani vzpostavila znamko Grins mikrozelenje, hrano prihodnosti, pod katero vzgajata različne vrste mikrozelenjave. Mikrozelenje so sicer mladi poganjki zelenjave, ki v substratu, kot so zemlja, kokosova šota ali konopljine blazinice, zrastejo razmeroma hitro. Kot pravi Gašper Barbič, inženir hortikulture z izkušnjami v vrtnarstvu, je glavna razlika »med kalč...