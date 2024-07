»Obveščamo vas, da bo Lekarna Bežigrad od 2. februarja 2024 začasno zaprta,« piše na vratih poslovalnice Lekarne Ljubljana, ki še danes ne obratuje. Njihova lekarna v Mostah je popoldne odprta le en dan, ostale dni pa do 15. ure. Začasno skrajšan delovni čas imajo tudi v lekarnah Črnuče, Nove Jarše, Savska, ZD Grosuplje, Trzin, Velike Lašče, Stari trg pri Ložu, Horjul, Trzin, nekaj poslovalnic pa je poleti celo začasno zaprtih. Kaj se torej dogaja v največji lekarniški mreži v državi, ki ima 55 lekarn in podružnic ter 371 zaposlenih, lani pa so ustvarili 194 milijonov evrov prihodkov in obdel...