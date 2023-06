Vsaka ura parkiranja vas bo stala tri evre

Letos v občini Bohinj veljajo nekatere spremembe pri parkiranju. Časovno obdobje višjih cen parkiranja ob Bohinjskem jezeru, ki je prej veljalo julija in avgusta, po novem velja od začetka junija do konca septembra. Cena pa ostaja enaka, to je tri evre na uro. So se pa podražile parkirne kartice za domačine in uporaba gozdne ceste na planino Blato.

Spremembe glede parkiranja, ki so jih svetniki občine Bohinj potrdili na majski seji občinskega sveta, so postale veljavne 8. junija letos, dodatno spremembo glede parkiranja na parkirišču Senožeta, kjer je postajališče za avtodome PZA, pa so svetniki potrdili na četrtkovi seji občinskega sveta.

Z 12 na 24 ur

Na tem parkirišču je prej veljalo, da je časovna omejitev parkiranja za avtodome do največ 12 ur, po četrtkovem sklepu pa je to podaljšano na do 24 ur. V tem primeru morajo turisti obvezno plačati turistično takso, opravi se tudi prijava gosta. Prej za postanek do 12 ur ni bilo treba plačati turistične takse, je za STA pojasnil župan občine Bohinj Jože Sodja. Cena na tem parkirišču kljub časovnemu podaljšanju ostaja enaka, to je 20 evrov za 24 ur, prej je bilo 20 evrov za 12 ur.

Z majskim sklepom občinskega sveta se je podražila uporaba gozdne ceste Stara Fužina–Voje–Vogar–Blato, ki po novem znaša 20 evrov na dan. Prav tako so svetniki poenotili cene parkiranja na nekaterih parkiriščih za obdobje od 1. junija do 30. septembra.

Tri evre za uro

Večja sprememba je bila glede parkiranja na parkiriščih ob Bohinjskem jezeru, kjer po novem visoka sezona s ceno parkiranja tri evre na uro velja od 1. junija do 30. septembra, medtem ko je prej takšna cena veljala od 1. julija do 31. avgusta. Zunaj te sezone je cena od 0,5 do tri evre za uro, odvisno od parkirišča.

So se pa z 10 na 15 evrov letos podražile letne parkirne kartice za občane s stalnim prebivališčem v Bohinju, s 30 na 60 evrov pa letne parkirne kartice za druge lastnike počitniških objektov v tej občini.

Ukinjanje parkirišč

Sicer po besedah župana politika občine ostaja nespremenjena; želijo si, da bi čim več parkirišč ob jezeru zaprli. Tako letos ni več v uporabi travnato parkirišče na Veglju. »Potopoma začenjamo ukinjati parkirišča in postopoma uvajati parkirišča zunaj ožje jezerske sklede,« je pojasnil župan.

Hkrati želijo z obstoječih parkirišč v občini obdržati avtobusne prevoze do jezera, vožnja z avtobusi pa je brezplačna. Tudi sicer občina spodbuja uporabo javnega prevoza. »Moram reči, da se ljudje kar odločajo za avtobuse in tudi veliko ljudi prihaja z vlakom,« je še povedal bohinjski župan.