Vsak voznik bi lahko pomagal

Zavarovalnica Triglav je v sodelovanju z Zavodom Reševalni pas natisnila magnetne nalepke za avtomobile, ki slikovno pozivajo k ustvarjanju reševalnega pasu. Ob vsakem zastoju na avtocesti in hitri cesti, ne glede na vzrok, je namreč treba ustvariti reševalni pas po sredini cestišča, ki mora biti dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Kako resne bodo posledice prometne nesreče, je pogosto odvisno tudi od tega, kako hitro bodo lahko reševalne ekipe prišle na kraj nesreče.

75 TISOČ nalepk so že razdelili.

Magnetki so na voljo vsem.

Da bi okrepili ozaveščenost voznikov, bo magnetne nalepke Reševalni pas mogoče dobiti na 55 mestih po državi, med regijske centre oziroma poslovalnice v posamezni regiji so jih razdelili 2000, stranke pa jih bodo prejele brezplačno ob obisku poslovalnice. »Ukrepi za večjo prometno varnost, ki jih ljudje sprejmemo in si želimo biti del njih, so najuspešnejši. Tak ukrep je ustvarjanje reševalnega pasu. Z vsako magnetno nalepko imamo priložnost, da sebe in druge opomnimo, da smo vsak dan lahko del rešitve za varnejše ceste na poti k viziji nič smrtnih žrtev in težko poškodovanih v prometu,« je povedala vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler.

Vodja varne mobilnosti pri zavarovalnici Ana Cergolj Kebler

V Zavodu Reševalni pas v zadnjih letih opažajo pozitivne spremembe ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah, kar je zagotovo posledica nenehnega opozarjanja na pomembnost proste intervencijske poti. Ob tem ugotavljajo, da voznice in vozniki, ki imajo na vozilu nameščeno magnetno nalepko, čutijo tudi večjo odgovornost in so v prometu strpnejši, kar vpliva na splošen dvig kulture vožnje. »Do danes smo voznikom razposlali že več kot 75.000 brezplačnih nalepk reševalni pas. To je velik finančni in logistični zalogaj, zato smo zelo veseli, da nam je Zavarovalnica Triglav priskočila na pomoč tudi pri zagotavljanju in razdeljevanju nalepk vsem, ki si jih želijo,« je spremembe v njihovem razdeljevanju pozdravil ustanovitelj in vodja Zavoda Reševalni pas Anže Albreht.

Magnetne nalepke so na voljo v poslovalnicah Zavarovalnice Triglav, klasične pa bodo lahko vozniki še vedno naročili prek spletne strani Zavoda Reševalni pas.