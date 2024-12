Vsak kos ima svojo zgodbo: Psoglavka očara s personaliziranim nakitom

Klara Lavrič in njena mama Slavka Arko sta navdušeni oblikovalki nakita, ki delujeta pod blagovno znamko Psoglavka. »Že v osnovni šoli sem rada ustvarjala in sodelovala na raznih delavnicah,« pravi Klara. »Mami me je vedno podpirala pri ustvarjalnem delu. Ves prosti čas sem temu namenjala. Ko sem obiskovala sedmi razred osnovne šole, sem že imela prvo stojnico na Psoglavskih dnevih v Sodražici. Tako se je torej začela moja pot pri ustvarjanju nakita. Vesela sem bila, ko so se ljudje ustavljali ob moji stojnici in kaj tudi kupili.« Vsak izdelek unikat Klara je že v srednji vzgojiteljski šoli...