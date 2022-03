Vrtovec želi ustaviti dotok ruskega plina, saj z njim financiramo Putina

MInister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na današnji novinarski konferenci poudaril, da mota EU mora takoj sprejeti embargo na uvoz ruske nafte in plina. Le tako bo mogoče v Ukrajini zagotoviti mir.

»Mir nima in ne sme imeti cene. Človeško življenje nima cene. Zato se Slovenija, tudi NSi, kljub izjemni izpostavljenosti do ruskih energentov zavzema za to, da se nemudoma uveljavi embargo na uvoz teh energentov,« je dejal. »S tem, ko nam Ruska federacija in njene državne družbe drago prodajajo nafto in plin, se nenazadnje financira vojaška agresija predsednika Vladimirja Putina na suverene in demokratične države. Kot civilizirana družba ne moremo biti ravnodušni do poročil o trpljenju nedolžnih civilistov, otrok, žensk, o bombnih napadih na porodnišnice, sirotišnice ...« je poudaril.

Evropa je preveč odvisna od Rusije

Kriza z rastjo cen energentov se je po vojaški agresiji Rusije nad Ukrajino še poglobila, rakava rana evropskega energetskega sistema je prevelika energetska odvisnost od Rusije, je prepričan. EU mora po njegovem mnenju postati energetsko neodvisna iz etičnih načel - saj se s prodajo nafte in plina financira vojaško agresijo na suvereno državo - in zaradi zanesljivosti oskrbe.

EU po njegovih besedah 30 odstotkov potrebne nafte uvozi iz Rusije, medtem ko je Slovenija od uvoza ruske nafte odvisna v okoli 90 odstotkih. Vrtovec je zagotovil, da v Sloveniji naftnih derivatov, tudi če se embargo na uvoz iz Rusije uvede takoj, ne bo zmanjkalo.

V skladu z evropskimi pravili ima namreč vsaj 90-dnevne zaloge, kar da zadostuje tako za porabo kot za morebitno vplivanje na cene, v vmesnem času pa imajo po njegovih besedah dobavitelji dovolj časa, da se preusmerijo na dobavo nafte neruskega izvora.

EU uvozi 40 odstotkov plina iz Rusije

Cene plina, ki so trenutno glede na zadnje obdobje sicer nekoliko padle, a so še vedno visoke, vplivajo tudi na ceno elektrike v EU, saj je formula za izračun cene elektrike v EU vezana na porabo in cene plina, kar se Vrtovcu zdi nelogično. S plinom je namreč v EU proizvedeno približno 14 odstotkov vse električne energije.

EU uvozi okoli 40 odstotkov potrebnega plina iz Rusije, skladišča so trenutno 30-odstotno napolnjena, kar zadostuje za štiri mesece, je dejal minister in zagotovil, da bo Slovenija zaradi načela solidarnosti na ravni EU dobila plin, tudi če nima svojih skladišč.

Novi viri iz Afrike, prav tako s Krka

Pomembno pa bo zagotoviti dobavo za naslednjo zimo. Pri tem Vrtovec največ možnosti vidi v povečanju dobave iz severnoafriških držav, kot sta Alžirija in Maroko, prek Italije. Vrhunec porabe plina v Sloveniji je po njegovih besedah pri 4,5 milijona kubičnih metrih dnevno. Prek vstopne točke v Šempetru pri Gorici - ki je poleg točke v Ceršaku na meji z Avstrijo in točke v Rogatcu na meji s Hrvaško ena od treh vstopnih točk za plin v Sloveniji - je trenutna dobava okoli 2,5 milijona kubičnih metrov dnevno, največja možna pa 3,5 milijona kubičnih metrov dnevno, je povedal in dodal, da bi z nadgradnjo te kompresorske postaje, o čemer da se že pogovarjajo z družbo Plinovodi, lahko njeno zmogljivost povečali na 4,1 milijona kubičnih metrov dnevno.

Vrtovec je napovedal, da je ministrstvo že v stiku z italijanskim ministrstvom za energetiko in za naslednje tedne se dogovarjajo za obisk gospodarske delegacije.

Prav tako bi bilo možno povečanje dobave s Hrvaške prek terminala na Krku. Na srečanju s hrvaškim kolegom 4. aprila bodo tako poleg o nuklearki govorili tudi o dobavi plina, je napovedal. »Slovenija lahko preko Krka in Italije uvozi dovolj plina, da je neodvisna od uvoza ruskega plina,« je prepričan.

Obljubil dodatna sredstva za sončne elektrarne

Minister je poudaril tudi nujnost povečanja uporabe obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne. Napovedal je, da bodo dodatna sredstva za podporo za sončne elektrarne prek Eko sklada, ki je prejšnji teden zaradi porabe sredstev zaprl razpis, zagotovljena »v naslednjih dneh«.

Meni, da je potencial za postavitev sončnih elektrarn na vsaki hiši, na rudniških območjih ter ob železniškem in avtocestnem omrežju. Ker da so težave pri umeščanju v prostor, je za morebitni naslednji mandat napovedal poseben zakon za pospešitev teh postopkov.