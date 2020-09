Vroča roba: za brezkontaktni termometer od 40 do 2500 evrov

Na slovenskem spletu okoli 40 evrov



Avtomatski, samostoječi merilec

Vlada ne bo kupila merilnikov telesne temperature

Vlada po zaključku avgustovskega javnega naročila ne bo kupila merilnikov telesne temperatur, saj prispele ponudbe niso ustrezale tehničnim specifikacijam, ponudniki pa niso priložili zahtevanih certifikatov, izhaja iz objave na portalu e-naročanje. Z razpisom so želeli kupiti štiri statične in en prenosni sistem.



Na razpis je prispelo pet ponudb. Najcenejšo ponudbo je poslala družba Robotina s Kozine, vrednost ponudbe je 45.484 evrov. Družba MF plus iz Ljubljane je oddala ponudbo za 82.960 evrov, družba Team7 iz Ljubljane pa je oddala ponudbo za 84.645 evrov. Najdražja je ponudba družbe A koda plus iz Ljubljane, ki znaša 85.400 evrov. Po pošti pa je ponudbo oddalo podjetje Bauerfeind iz Ljubljane.

Kot so objavili danes, naročila ne bodo oddali, saj ponudbe niso dopustne. Ponudbe niso ustrezale tehničnim specifikacijam, med drugim niso izpolnile zahtev glede natančnosti merjenja, dimenzij kalibracijskega telesa, območja sevanja in goriščne razdalje. Ponudniki pa tudi niso priložili zahtevanih certifikatov. Eden izmed ponudnikov pa na dan oddaje ponudbe tudi ni bil registriran za opravljanje poklicne dejavnosti.



Stacionarne sisteme je vlada želela namestiti na glavne vhode na Gregorčičevi 20, Gregorčičevi 25 in Gregorčičevi 27. V Kongresnem centru Brdo pa bi sistem vgradili na recepcijo. Prenosni sistem bi uporabljali v primeru, če bi se dogodki, kot so seje vlade, vladni posveti po regijah, sestanki delovnih skupin in sestanki koalicije, izvedli na lokacijah, kjer ni nameščenih stacionarnih sistemov za merjenje telesne temperature, so za STA pojasnili na uradu vlade za komuniciranje.



Generalni sekretariat vlade je iskal sisteme, ki bi merili temperaturo v razponu od 30 do 45 stopinj Celzija, dovoljeno odstopanje pa je 0,3 stopinj Celzija. Meritve se bi izvajale med hojo oz. premikanjem oseb skozi določeno merilno mesto.

Na portalu javnih naročil so sicer zapisali, da mora sistem v minuti zaznati in izmeriti temperaturo najmanj 100 osebam, ki se v minuti sprehodijo skozi merilno območje. Eden izmed ponudnikov je v vprašanjih na portalu opozoril, da je zahteva nerealna. Kot je zapisal, prostori, kjer bodo sistemi nameščeni, niso namenjeni združevanju 100 ljudi hkrati.



"Glede na to, da bo Slovenija predsedovala Svetu EU, potrebujemo tak sistem za merjenje telesne temperature, da ni treba vsakemu udeležencu sestanka posamezno hoditi skozi točno določen koridor, pač pa sistem, ki bo omogočil merjenje telesne temperature brez ustavljanja, torej v 'prosti hoji' in tudi več osebam vzporedno," so zahtevo pojasnili v uradu.



Na vladi so želeli tudi, da sistema ne bi zmotili vroči predmeti, kot sta prižgana cigareta ali skodelica tople tekočine. Sprva so sicer zahtevali tudi prepoznavo obrazov, a so po opozorilu ponudnika zahtevo spremenili v prepoznavo obraza.

Razpis so objavili 21. avgusta, ponudbe pa so morali ponudniki oddati do 4. septembra.

VIR: STA

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Minuli teden je vlada napovedala obvezno merjenje temperature na delovnem mestu. Kaj to pravzaprav pomeni? To, da morajo vsa podjetja, vse institucije, vzgojno-izobraževalne ustanove pred vstopom neke osebe v stavbo izmeriti telesno temperaturo. Posledično to prinaša nakup termometrov in dodatne osebe, ki bo to počela. Spomnimo, ta obveza še ni stopila v veljavo, saj je vlada ni zapisala v nobenem izmed odlokov.Je pa dejstvo, da so mnoga podjetja že prej uvedla obvezno merjenje temperature ob vstopu v stavbo. Povišana temperatura bi namreč lahko bila znak okužbe na virus sars-cov-2, s katerim je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih približno 1500 ljudi, skupno število obolelih pri nas pa naj bi se bližalo številki 5000. Vladni govorecje glede tega pred dnevi takole odgovoril, kdaj naj bi to stopilo v veljavo: »Delovna organizacija je že zdaj odgovorna, da zaposlenim zagotovi varne delovne razmere. K temu jih zavezuje njihov notranji akt.«Na tržišču najdemo poplavo brezstičnih, tako imenovanih IR termometrov, ki se za izmero temperature ne dotaknejo človeške kože. Le približati se mu je treba in izmera bo narejena. Takšne termometre sicer že dolgo časa uporabljajo v slovenskem zdravstvu, zdravstvenih domovih in bolnišnicah.Kakšne pa so cene? Na slovenskih spletnih straneh jih je ta čas mogoče dobiti za od 41 evrov pa vse tja do 300 evrov za samostoječe IR termometre. Gre za brezkontaktne termometre različnih proizvajalcev, kot kaže pa so takšni termometri v Sloveniji še vedno na zalogi, kar pomeni, da jih kupec prejme po pošti ali osebno prevzame v dnevu ali nekaj dneh. Večina tovrstnih tipov termometrov spreminja barvo zaslona, če je temperatura tam do 37,3 stopinje je v zeleni barvi, pri povišani temperaturi pa se barva spremeni. Pri domala vseh o zanesljivosti prodajalci pišejo takole: »S pomočjo edinstvene patentirane tehnologije termometer brez dotika zazna vročino, ki jo čelo naravno oddaja, in iz nje izračuna vrednost temperature telesa. Enako strokovno natančnost dobite pri dotiku predela čela ali na oddaljenosti do 5 cm.«Na enem izmed priljubljenih tujih spletnih nakupovalnih portalov (znotraj EU) smo prav tako preverili cene tovrstnih termometrov. Za denimo termometer Manta HZK-801 je treba odšteti približno enako število evrov kot v Sloveniji, s tem da je potrebno temu dodati še poštnino.IR termometri so lahko takšni, da se z njimi ročno meri temperaturo, ali pa samostojno, kar pomeni, da je naprava samostoječa in za izvajanje meritev ni potrebna prisotnost osebe.Obstajajo pa tudi kompleksnejši sistemi, pri katerih sistem avtomatsko samodejno preveri temperaturo na površini obraza. Gre za binokularni sistem TAB – 8897S, ki je v Uradnem listu zapisan pod osebno varovalno opremo. Za takšen samostoječ sistem, njegovo montažo ter kratko izobraževanje je v Sloveniji treba odšteti okoli 2500 evrov.Kako pa pravilno uporabiti takšen merilnik temperature, pojasnjujejo pri podjetju Lotrič Meroslovje.