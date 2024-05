Vrnil se je GameStopov vlagatelj Roaring Kitty in povzročil pravo evforijo

Prvič po treh letih je Roaring Kitty objavil na X. Objava ni vsebovala nobenega konteksta, le priljubljeni meme.

Očitno je bilo to vse, kar so vlagatelji potrebovali, da so se podali v nakupovanje memedelnic in memekovancev. Delnica GME je v ponedeljek dosegla nov letni vrh 36,70 dolarja, nato pa trgovanje zaključila pri 30,44 dolarja.

FOTO: Clickout Media

Prodajalci kratkih pozicij GME so utrpeli tržno izgubo v višini ~1 milijarde dolarjev, medtem ko je direktor podjetja GameStop včeraj ustvaril več kot 488 milijonov dolarjev fiktivnega dobička, razkrivajo podatki podjetja Quiver Quantitative.

Vendar pa je delnica v predtržnih urah dosegla parabolično rast in se je trenutno povečala za 140 %.

Bikovski vpliv sage o trgovini GameStop se je prenesel tudi na memekovance. Memekovanec GME na Solani se je v torek povečal za 240 %, medtem ko se je novi žeton gamestop wif hat ($GMEWIFHAT) v samo nekaj urah povečal za 72.000 %. Izjemno moč kažejo tudi vrhunski memekovanci, kot sta pepe in dogecoin.

Cena dogecoina se je zvišala za 5 % in znaša 0,15 USD ter je na pragu velikega preboja. Analitik Daan Crypto Trades poudarja, da je doge tudi v medvedjih razmerah zadržal raven podpore 0,12 USD in je zdaj pripravljen na bikovski vzpon. Pričakuje, da bo memekovanec v prihodnjih dneh trgoval do 0,26 dolarja. Medtem se je cena pepeta od aprila, ko je dosegla lokalno dno, zdaj že več kot podvojila. S kovancem pepetom se trenutno trguje po ceni 0,0000108 USD, v prihodnjih dneh pa bi se lahko povzpel na 0,0000123 USD.