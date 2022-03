Marca smo ulovili magičnih 250 sončnih ur, kar bi bilo sicer povsem normalno za junij, celo julij, ne pa za obdobje, ko smo ravno zapustili zimo in se šele podali v pomlad. Pa saj bi človek že kar dal zamenjati zimske gume, zimsko garderobo pa dokončno pospravil. Vendar nam izkušnje pravijo, da narave ne smemo prehitevati. V zadnjih letih smo bili namreč že prevečkrat priča sprva pretopli zimi in seriji tako očarljivih poznozimskih dni, kot je bil, denimo, minuli konec tedna, ko se nam je najprej smejalo ob pogledu na tako lepo cvetoče sadovnjake, že kmalu zatem pa skoraj šlo na jok, ko so če...