Vreme že kaže zobe: nevihte prerasle v krajevna neurja

Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bodo danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek v večjem delu Slovenije možna krajevna neurja. Arso je za celotno območje države prav tako izdal oranžno vremensko opozorilo. Napovedali pa so tudi možnost močnejših nalivov s točo, močnejši piš veter, udare strel in možnost poplav.

Nestabilno ozračje

Po poročanju centra za obveščanje je v popoldanskih urah ozračje postalo nestabilno, na severu, v osrednjem delu in na jugovzhodu. Zato so se pojavile nevihte, ki so ponekod prerasle v krajevna neurja. Po do sedaj zbranih podatkih je center zabeležil devet dogodkov na območju občin Metlike, Šentjerneja, Kočevja, Dobrepolja, Ilirske Bistrica in Idrije.

Veliko dela za gasilce

Enote gasilcev so na prizadetih območjih prečrpavale vodo iz zalitih prostorov stanovanjskih, poslovnih in gospodarskih objektov, očistile več meteornih jaškov ob vozišču in zavarovale zaradi vetra poškodovan drog za elektro vodnike.

Gasilci so morali posredovati tudi zaradi udara strele, in sicer v občinah Idrija, kjer je strela udarila v drevo, in Kočevje, kjer je strela udarila v stanovanjski objekt.

