Svarilo agencije za okolje: prihajajo neurja, možni toča in sunki vetra

»Po podatkih Agencije RS za okolje bodo v sredo pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek predvsem na severovzhodu in severozahodu možna krajevna neurja. Možne so močnejše nevihte s točo, sunki vetra in nalivi,« opozarja Center za obveščanje RS (CORS). Nevihte so sicer mogoče po celotnem ozemlju države, močnejše pa pričakujejo v severni polovici.

Možna tudi razlivanja

Opozorilo so pripravili tudi hidrologi agencije za okolje: danes zvečer in v noči na četrtek bodo narasle reke predvsem v severnem in vzhodnem delu države, ob tem lahko hitro narastejo manjši hudourniški vodotoki, krajevno bodo možna poplavljanja padavinske in zaledne vode. V četrtek čez dan se bo vodnatost rek v severni in vzhodni Sloveniji zmanjševala, v južni in jugozahodni Sloveniji pa bo ostala mala in nespremenjena, so dodali.