Vreme kaže zobe: poplavilo ceste, zalilo tudi zobno ambulanto

Na jugozahodu države so se uresničile napovedi Agencije RS za okolje (Arso) o možnosti močnejših neviht z nalivi, močnimi sunki vetra in točo. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je okoli 12. ure močna nevihta, ki so jo spremljali udari strel in močnejši nalivi, zajela območja občin Koper, Hrpelje-Kozina, Pivka, Postojna in Sežana. Meteorna voda je zalila več objektov in cest.

Po podatkih regijskih centrov za obveščanje so zabeležili 12 dogodkov. Gasilci so od poldneva največkrat posredovali v Sežani, kjer je meteorna voda poplavila zobno ambulanto v Osnovni šoli Sežana in zalila dva stanovanjska objekta, poslovne prostore in gostinska lokala.

V Postojni je meteorna voda na Reški cesti poplavila skladišče trgovine Lidl. V Kozini je meteorna voda poplavila podvoz in krožišče, v Pivki pa tudi kletne prostore Krpanovega doma. Zamašenih je bilo nekaj odtočnih jaškov meteorne vode. Gasilci dveh poklicnih in štirih prostovoljnih društev so skupaj z drugimi dežurnimi službami odstranjevali posledice neurja.

Kako kaže?

Ponoči bo predvsem v južni in osrednji Sloveniji še občasno deževalo, pojavljale se bodo tudi nevihte. Po napovedih Arsa se bo proti jutru delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

V soboto bo dopoldne sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha ploha ali nevihta. V ponedeljek bo pretežno jasno.

