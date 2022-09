Izredni bilten: grozijo močnejše nevihte, možna tudi toča

Danes, predvsem na jugozahodu države, so možne močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo, so podatke Agencije RS za okolje (Arso) posredovali iz Centra za obveščanje RS (CORS).

Včeraj so bili izdatne količine padavin deležni v zahodnem delu države, kjer je marsikje zalilo ceste in podvoze (v Postojni je meteorna voda zalila prostore trgovskega podjetja, v Izoli je popustila streha, zaradi česar je zalivalo stanovanja). Treskale so tudi strele. V Luciji je zadela v dimnik in ga poškodovala, stanovalci pa so ostali tudi brez elektrike.

Kakšna je verjetnost za točo? Spodaj najdete aktualno karto, ki se samodejno posodablja.