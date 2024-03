Vozniki pozor, spremenil se je prometni režim na krožnem križišču Betin na Bledu

Policijska uprava Kranj je sporočila, da se bo prometni režim na cesti Lesce-Bled spremenil. Zapora ceste s spremenjeno prometno signalizacijo se bo izvedla v ponedeljek, 4. marca 2024, med 8. in 8.30 uro, takoj po jutranji konici.

Na tem odseku bodo ob vzpostavitvi zapore in ostale dni prisotni tudi policisti. Vsem voznikom svetujejo, da naj bodo v prometu strpni, zagotavljajo naj primerno varnostno razdaljo in se od doma odpravljajo prej. Če je le možno, naj se izogibajo jutranjim in popoldanskim prometnim konicam.

Upoštevajo naj novo prometno signalizacijo, navodila izvajalca del, usmerjevalcev prometa, redarjev in policistov. Spoštujejo naj svetlobne znake na semaforju. Vsak voznik lahko z odgovornim ravnanjem naredi največ, da bo promet tekel nemoteno brez prometnih nesreč in s tem dodatnih zastojev. Dela pa se bodo opravila v skladu z načrti izvajalca.

Po zmožnostih raje uporabljajte javni potniški promet, so še sporočili.

Povzetek

4. – 24. marec 2024: prva polovična zapora

Na zgornjem delu Betinovega klanca je med 4. in 24. marcem predvidena prva polovična zapora. Promet bo usmerjan semaforizirano izmenično enosmerno, v konicah oziroma v svetlem delu dneva pa z ročnim usmerjanjem prometa. Zaradi morebitnih daljših zastojev so v Avsenikovem krožišču v Lescah (na izvozu AC) in v krožnem križišču na vstopu v severno obvoznico predvideni dodatni usmerjevalci prometa.

Obdobje med 24. marcem in 1. aprilom 2024 bo promet potekal dvosmerno

V tem obdobju bo promet potekal dvosmerno, po desnem pasu obstoječe ceste v smeri Bleda in po novem delu v smeri Lesc.

2. – 21. april 2024: druga polovična zapora

Na spodnjem delu Betinovega klanca bo potekala druga polovična zapora, predvidena med 2. aprilom do zaključka del v tej fazi, ki je pričakovan do 21. aprila. Prometni režim bo enak kot v obdobju prve polovične zapore, torej izmenično enosmerno z dodatnimi usmerjevalci prometa.

Od 21. aprila 2024 dalje, bo promet potekal dvosmerno

Od tega dne dalje bo promet preusmerjen na novozgrajeni del krožnega križišča (preko mostu) in bo potekal dvosmerno.

Izvajanje gradbenih del

Dela na gradbišču bodo potekala v svetlem delu dneva, predvidoma 12 ur, v nočnem času pa je predviden zgolj dovoz potrebnih materialov.