Vozniki, bodite strpni. V Ljubljani ob začetku podiranja nadvoza nad Dunajsko cesto nastajajo zastoji

Ponoči bodo začeli podirati južni del nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani, zaradi česar bo cesta na tem območju štiri dni popolnoma zaprta za promet. Gre za eno najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k strpnosti.

Popolna zapora bo trajala do 7. januarja, v tem času pa bo obvoz urejen prek Celovške, Drenikove, Samove in Tivolske ceste ter v obratni smeri. Pešci bodo preusmerjeni prek železniškega podhoda.

Gre za eno najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. FOTO: Črt Piksi

V drugi fazi bosta urejena dva vozna pasova v smeri sever in dva v smeri jug. Ostala bo polna zapora obeh pločnikov, s tem da bodo na zahodni strani vzpostavili koridor za pešce in kolesarje. Ta faza bo predvidoma trajala do 21. februarja.

Težko in pestro

V naslednji fazi, predvidoma do konca marca, bodo odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Popolna zapora bo trajala do 7. januarja. FOTO: Bralec Darko

Pešci bodo preusmerjeni na železniški podhod. FOTO: Bralec Darko

Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

Dunajska cesta je sicer po Celovški druga najbolj obremenjena v Ljubljani. Na Celovški beležijo 35.000 vozil na dan, na Dunajski pa 25.000.

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bo življenje okrog železniške postaje v prihodnjih dveh letih in pol izjemno težko in pestro. »Ocenjujem, da bo na tem delu prometna konica praktično cel svetli del dneva. Bomo videli, mogoče pa nas čaka presenečenje in bomo spoštovali navodila ter se poskušali izogibati temu delu mesta,« je dejal na torkovi novinarski konferenci.

V drugi fazi bosta urejena dva vozna pasova v smeri sever in dva v smeri jug. FOTO: Bralec Darko

Policija bo poleg rednih patrulj v času prometnih konic v različna križišča napotila dodatne policiste, da bodo pomagali zagotavljati boljšo pretočnost. Sodelovali bodo tudi mestni redarji in preostale ljubljanske službe.