Mnogo voznikov ne pozna znakov policistov: »Vozniki se pogosto zmedejo« (VIDEO)

Kot je že znano, bo od četrtka do nedelje popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani. Promet po Dunajski bo v naslednjih mesecih prilagojen delom, pristojni pa voznike pozivajo k razumevanju in prilagajanju načrtovanih poti. Oglasili so se tudi z ljubljanske policije, kjer pravijo, da bodo na nekaterih križiščih promet urejali policisti.

Policisti opažajo, da peščica voznikov pozna prometne znake policista, ki promet ureja s telesom in piščalko. »Opažamo pa, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist, in to, kljub temu da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo,« pravijo policisti.

Ker bodo v naslednjem obdobju policisti pogosteje urejali promet, vas želimo spomniti na to, kaj pomeni, če ima policist navzgor dvignjeno roko, če žvižga ali z odročeno roko maha proti vam?

Če žele obnoviti svoje znanje, si pomen gibov policista lahko ogleda v spodnjem videoposnetku. S tem boste prispevali tudi k večji varnosti in pretočnosti prometa na križiščih.