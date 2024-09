Vozniki, pozor: gneča bo tudi v septembru

Septembra bo še vedno povečan promet proti Hrvaški oziroma morju, še posebej ob lepem vremenu. Zgostitvam na cestah proti Primorski so se pridružile še jutranje in popoldanske prometne konice, poroča promet.si. Voznike opozarjajo na strpno vožnjo tudi zato, ker na celotnem cestnem omrežju potekajo zaradi zagotavljanja prometne varnosti nujna vzdrževalna dela, kot so košnja, popravila bankin, čiščenje jarkov in cestišča.

Priporočajo, da se na pot odpravite prej kot običajno ter pred potjo preverite stanje na cestah. Na nekaterih cestah nad 1300 nm je sneg na vozišču, zato priporočajo zimsko opremo – Jezerski Vrh, Pavličevo sedo, Rogla, Kope, Uršla Gora.

Tudi prvi jesenski nalivi zahtevajo previdnost voznikov. Prve jesenske nevihte in obilni nalivi vedno vplivajo tudi na pretočnost cest in še bolj pomembno – na prometno varnost, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa.

Tudi v jesenskih mesecih

Povečan turistični promet je na naših avtocestah pričakovati še naprej tudi v septembru, odvisno od vremenskih razmer pa se lahko nadaljuje tudi v oktober, na družbenem omrežju X opozarja Dars. V prvem polletju letos so zabeležili rast prometa na vseh avtocestnih krakih v primerjavi z enakim obdobjem lani. Promet se je najbolj povečal na podravskem in dolenjskem avtocestnem kraku, kar kaže na nadaljevanje trenda rasti prometa po vstopu Hrvaške v schengen.

Vzdrževalna dela

Do 15. septembra bodo potekala nujna vzdrževalna dela na štajerski avtocesti A1, LJ - MB, na različnih odsekih med Domžalami in Mariborom (asfaltiranje in pranje predorov). Med priključki Novo mesto – Kronovo – Dobruška vas promet poteka po enem prometnem pasu, v vsako smer vožnje. Zaprta sta izvoz in uvoz Kronovo proti Obrežju. Pas proti Obrežju je širok 3,75 m in proti Ljubljani, skupaj z odstavnim pasom 5,75 cm.

Na odseku Bič – Trebnje vzhod, v obe smeri so dela predvidoma do 15. septembra 2024. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

V predoru Karavanke bo promet potekal izmenično s čakanjem pred predorom: v nočeh 18./19. september (sreda/četrtek) in 19./20. september (četrtek/petek), od 20. do 5. ure. Možnost izrednih prevozov maksimalne širine transporta do 3,75 m.

Predvidoma do konca septembra bo zaprt uvoz Šentvid, s Celovške ceste proti Kosezam.

Cesta Podrošt - Sorica bo v Zgornji Sorici zaprta v ponedeljek, 16. septembra, med 7. in 17. uro. Obvoz bo preko Petrovega Brda. Cesta Sestre Logar - Pavličevo sedlo, pri Logarski Dolini bo zaprta, do 15. novembra 2024, vsak dan med 7. 30 do 14. ure zaradi del. Na cesti preko prelaza Vršič je spremenjen potek prometa do 24. decembra 2024. V predoru Ljubelj je zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, omejitev hitrosti 30 km/h ter predor na utrip, predvidoma do konca septembra.

Sprememba!

Glavna cesta Žaga – Učja – Tarcento (Italija), bo od 30. septembra zaprta za ves promet, razen ob sobotah in nedeljah. Obvoz bo urejen preko Čedada.