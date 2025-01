»Kruh ponoči spi, so rekli mati mi, ko sem za skromno skorjico jih prosil na večer. Kruha pa bilo je malo za vse nas, zato vsem je dišal lepo pod streho slamnato,« je del pesmi, ki jo tako tankočutno zapoje in zaigra ansambel Tonija Verderberja. Tekst je napisal Ivan Sivec. Kruha je danes za ene preveč, za nekatere pa žal premalo. So mu pa hvalnico pripravile marljive Dolenjke članice Društva podeželskih žena Tavžentroža, ki so v kulturnem domu Trebnje pele hvalo in slavo kruhu na društveni razstavi kruha in kvašenih izdelkov. Vsak ima svojo zgodbo. »Vesela sem, ker je to že 11. razstava. K...