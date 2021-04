Vladni odlok ne pije vode? To je z odvetniki dosegla slovenska družina

Pravna mreža za varstvo demokracije poziva vlado, naj spremeni odlok, ki vsebuje prepoved potovanj v države z rdečega seznama, saj da utegne priti do množičnega vlaganja tožb.»V sodelovanju z Odvetniško pisarno Senica smo na Upravnem sodišču uspeli z zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je sodišče kljub vladni prepovedi potovanj v države z rdečega seznama tožniku in njegovi družini dovolilo, da zapustijo teritorij Republike Slovenije. S tem je sodišče potrdilo pravno spornost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 z dne 28. 3. 2021,« so zapisali na spletni strani.Tožnik in njegova družina lahko po njihovih besedah tako svobodno zapustita državo in uresničujeta ustavno zagotovljeno pravico do svobode gibanja in družinskega življenja.»Vladi RS predlagamo, da v najkrajšem možnem času odlok ustrezno spremeni in s tem prepreči množično vlaganje tožb ter posledično dodatne obremenitve Upravnega sodišča.«