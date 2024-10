Vlada za podpis dogovora s sindikati javnega sektorja pooblastila dva ministra

Vlada se je seznanila s parafiranim dogovorom v zvezi z zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ter pooblastila ministra za javno upravo Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča za podpis dogovora. V primeru, da do 15. novembra ne bodo sklenjene kolektivne pogodbe, bo vlada predlagala prenehanje veljavnosti zakona.

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo, da bo vlada v primeru, da do 15. novembra 2024 ne bo sklenjena kolektivna pogodba za javni sektor in kolektivne pogodbe dejavnosti, s katerimi se uvrščajo v plačne razrede delovna mesta najmanj štirih plačnih skupin, najkasneje do 22. novembra 2024 po nujnem postopku predlagala prenehanje veljavnosti zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in uporabo pravnih podlag, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, ki so veljale na dan pred uveljavitvijo zakona. Razen v primeru, da bo doseženo soglasje med socialnimi partnerji o odložitvi začetka uporabe zakona, so po seji vlade sporočili z ministrstva za javno upravo.

V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora oziroma nesprejema zakona, s katerim bi prenehal veljati zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju ali bi bil odložen začetek njegove uporabe, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

Predlog zakona

Dogovor naj bi po neuradnih informacijah STA predvidoma podpisali v torek, v teh dneh pa poteka tudi izrekanje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o vsebini parafiranega dogovora, usklajenega na podlagi vloženih dopolnil k predlogu zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Dogovor bo objavljen v uradnem listu, so še sporočili z ministrstva za javno upravo.

Predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju je del največje prenove plačnega sistema v zadnjih 15 letih. Vključuje novo plačno lestvico, ob tem pa s skupno več kot 120 členi med drugim uvaja spremembe v sistema nagrajevanja in napredovanja ter na novo določa način usklajevanja plač z inflacijo.