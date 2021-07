Nove spremembe glede vstopa v Slovenijo, Malta zapira mejo za necepljene

Malta zapira meje za necepljene proti covidu-19 Malta je danes sporočila, da bo zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom zaprla svoje meje za vse, ki niso cepljeni proti covidu-19. S tem bo postala prva država v Evropski uniji, ki bo dovolila vstop v državo le cepljenim. Ukrep bo stopil v veljavo v sredo.

Na Slovaško brez karantene le še cepljeni in prebolevniki Slovaška je danes zaostrila pogoje za vstop v državo. Vsi, ki niso cepljeni proti covidu-19 ali so bolezen preboleli, morajo v 14-dnevno karanteno, ki jo lahko s testiranjem na novi koronavirus prekinejo šele peti dan. Pravilo velja tudi, ko je oseba odšla v tujino le po nakupih in se vrnila na Slovaško v nekaj urah.



Za tujce brez dokazil poseben režim

Od ponedeljka dalje V ponedeljek bo ponovno vzpostavljen klicni center za informacije o novem koronavirusu. Klicni center bo dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404 oziroma za klice iz tujine na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

Otroci do 15. leta brez potrdil

Vlada je danes na dopisni seji sprejela sklep o ukinitvi seznama držav glede na epidemiološko sliko in izenačitvi pogojev za vstop v Slovenijo, saj bo za vse veljal pogoj preboleli, cepljeni in testirani (PCT). Odlok bo začel veljati v nedeljo, v praksi bo zaživel 15. julija. Do takrat ostajajo v veljavi dosedanji ukrepi in pogoji vstopa v državo.Od 15. julija dalje bo možen vstop v državo vsem, ki bodo predložili dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirusom, pri čemer PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa 48 ur. Veljala bodo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike, so sporočili po seji vlade.Pristojni organi bodo za ustreznost pogojev PCT upoštevali tudi evropsko digitalno covidno potrdilo ter tovrstna potrdila tretjih držav, ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.Oseba, ki ne predloži dokazil, bo morala v desetdnevno karanteno. V primeru tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v državo dovoli in se ga napoti v karanteno, če dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer mu ne bodo dovolili vstopa v Slovenijo.Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno sicer dovoli še otrokom, ki niso dopolnili 15 let in potujejo v spremstvu ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.V soboto sicer stopajo v veljavo spremenjeni pogoji vstopa v državo. Za osebe, ki prihajajo z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, ne bo več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti covidu-19 ali preboleli bolezni. Spremembe so tudi pri seznamu območij, saj bo med drugim na zelenem po novem cela Italija. Še vedno ostaja obvezna desetdnevna karantena za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo v državo z območja na rdečem seznamu. Pred tem mora tujec obvezno predložiti tudi negativni rezultat testa PCR in dokazati, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno. Strožji je ukrep za tujce brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z območja na temno rdečem seznamu. Njim namreč vstop v državo ni dovoljen.