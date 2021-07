Novo zapiranje države že avgusta? To nas čaka, če ne bo precepljenosti

Po zadnji oceni Instituta Jožef Stefan bo v drugi polovici julija različica delta dominantna tudi pri nas.

Prevladala bo delta

Če se do sredine avgusta ne bomo dovolj precepili, se bo najpozneje takrat začel četrti val epidemije. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V sredo so opravili 1713 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo 68 okužb. Porast koronavirusnih okužb gre pripisati skupini dijakov, ki se je vrnila z maturantskega izleta, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Vseh 334 dolenjskih dijakov, ki so se v soboto po tednu dni vrnili iz španskega letovišča Lloret de Mar, je v karanteni, podatkov o tem, ali so okuženi z različico delta, pa za zdaj še nimajo, je povedala epidemiologinjaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Najverjetneje so zboleli za to različico, saj je v Španiji precej prisotna. Med dijaki so do zdaj potrdili 58 okužb z novim koronavirusom, Grilčeva pa opozarja, da lahko zboli še kateri od dijakov, ki prav vsi veljajo za visoko tvegane stike. Iz Španije, natančneje iz Katalonije, ki je uvrščena na oranžni seznam, so se vrnili še dijaki z Gorenjske, 231 udeležencev je večer pred odhodom iz Španije opravilo test, vsi rezultati so bili negativni, so sporočili z NIJZ in še, da 87 udeležencev testiranja ni opravilo.Poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže na vse več različic delta: med 21. in 27. junijem so pri nas odkrili novih 70 primerov te bolj nalezljive različice koronavirusa, ki so jo najprej potrdili v Indiji, pri Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pa so odkrili tudi prva dva primera delte plus. Skupno so letos zabeležili 134 primerov različice delta. V zadnjem tednu niso potrdili različic beta (južnoafriška), gama (brazilska) in eta (nigerijska).Po ocenah NIJZ je trenutno v državi 452 aktivnih primerov okužbe. Na 100.000 prebivalcev je bilo v zadnjih 14 dneh potrjenih 20 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 36. Kot je sporočila vlada, v bolnišnicah zdravijo 47 bolnikov, deset na oddelkih intenzivne terapije. Zaradi covida-19 je umrla ena oseba. Za zaustavitev epidemije je ključno cepljenje, poudarjajo zdravniki in drugi pristojni. Zlasti je pomembno cepljenje tistih, ki delajo z bolniki. Če bi želeli preprečiti kroženje različice delta v celoti, bi morali precepiti velik delež prebivalstva, meni. V Sloveniji so bile sicer med starejšimi od 18 let s prvim odmerkom doslej cepljene 828.703 osebe oz. 48 odstotkov, z drugim odmerkom pa 715.992 oziroma 41 odstotkov. Če se do sredine avgusta ne bomo dovolj precepili, se bo najpozneje takrat začel četrti val epidemije, po zadnji oceni Instituta Jožef Stefan bo v drugi polovici tega meseca različica delta dominantna tudi pri nas.Mimogrede: v ameriški raziskavi, v kateri so sodelovali prebolevniki, so našli spominske limfocite B, celice, ki dolgotrajno izdelujejo protitelesa in se še leta po okužbi lahko odzivajo s tvorbo protiteles, ki jih naredijo v nekaj dnevih in s tem omogočajo, da smo še leta po okužbi ali cepljenju zaščiteni. Te celice so potrdili tudi v študiji cepljenih s cepivi mRNA, kot sta cepivi Pfizerja in Moderne.