Minister Kumer sporočil, kakšne bodo cene plina

Minister Bojan Kumer je predstavil odločitve koalicije po seji vlade in sporočil, da vlada omejuje ceno zemeljskega plina še za naslednje odjemalce: vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.

»Cene energenta so do 3,4- ali 4-krat višje kot lani. Zamejili smo končno ceno toplote na sprejemljiv nivo. Prihranek bo tako znašal do 125 evrov za sistem daljinskega ogrevanja Maribor, 184 za Trbovlje, 122 v Novi Gorici na mesec. Za Ljubljano to ne pride v poštev. Še vedno so cene višje kot preteklo zimo. Ukrep začne veljati s 1. novembrom 2022.«

»To je primerjava med najavljenimi tržnimi cenami, če vlada z regulacijo ne bi posegla,« je dejal minister Kumer. Cene bodo še vedno višje kot preteklo zimo.

Kumer pomirja, da so skladišča plina po Evropi skoraj že čisto polna, druga se približujejo 95 odstotkom, zato so skrbi o pomanjkanju odveč.

Vlada še razmišlja o ukrepih za srednje velika podjetja. »Na mizi so regulacija cen ali povračilo stroškov sproti za vsak mesec. Z zadnjo možnostjo bi se izognili veliko birokratskim zagatam. Učinek tovrstne sheme je mišljen z novim letom. Za velike odjemalce pa ne predvidevamo ukrepov,« pojasnjuje Kumer.

Pripravljajo tudi shemo za čakanje na delo, s katero bi pomagali podjetjem, ki bi se pozimi znašla v krizi zaradi višjih cen energentov.