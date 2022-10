Vlada odločila: zvišanje pokojnin že novembra, dvig minimalne plače še letos

Minister Luka Mesec je sporočil današnje odločitve vlade in povedal, da so se odločili pomagati vsem, z energetskim dodatkom bodo pomoči deležne najbolj ranljive skupine in ljudje z nižjimi dohodki, s podvojenim otroškim dodatkom za tri mesece vse družine z otroki, zdaj bodo pomoči deležni še upokojenci. Tem bodo že letos in ne šele febuarja naslednje leto, kot je to bilo doslej, povišali pokojnine za 4,5 odstotka. Povprečna pokojnina, ki znaša 777 evrov, pa se bo zvišala za 35 evrov. Pojasnil je, da bo dvig vlado na mesečni ravni stal med 22 in 25 milijoni evrov.

Finančne pomoči bodo deležni tudi domovi za ostarele. Vlada jim je namenila 12 milijonov pomoči za financiranje kadra, dobili pa bodo tudi sredstva za pomoč pri financiranju hrane, elektrike, ogrevanja. Sredstva so namenjena temu, da bi se izognili dvigu oskrbnin za napovedanih 30 odstotkov. Dogovorili so se, da zamejijo dovoljeno mejo višanja oskrbnin na 4,5 odstotka. Oskrbnine se ne smejo dvigniti za več kot 4,5 odstotka, ker se bodo ravno za toliko zvišale pokojnine.

Minimalna plača še ni dogovorjena s sindikati in z delodajalci

Vlada je prejela tudi usmeritev o minimalni plači, ki pa še ni dogovorjena z delodajalci in s sindikati. Vlada predlaga usklajevanje minimalne plače z rastjo minimalnih življenjskih stroškov in s stopnjo inflacije. Že letos predlagajo usklajevanje z minimalnimi življenjskimi stroški, naslednje leto pa še usklajevanje s stopnjo inflacije. Trenutno znaša minimalna plača 778 evrov, tako bi se že letos dvignila na 850 evrov. Predvidevajo tudi, da se bo z novo davčno reformo, če ne bo nasprotovanja, davčna olajšava dvignila na 5.000 evrov, kar bi še dodatno zvišalo minimalno plačo.

O stanovanjski politiki

Mesec je napovedal tudi, da bodo v prihodnjih treh tednih predstavili shemo, kako izpolniti koalicijsko obljubo o 20.000 novih stanovanjih. Zavzema se za model po avstrijskem vzoru in vztraja pri sistemu stanovanjskega sklada, ki ga že imamo. Morajo pa se še dogovoriti, kako bodo ta stanovanja financirali.

