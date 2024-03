»Vse kaže, da so nam prikrivali, da pripravljajo zakon, ki bo zdravnikom omejil pravico do stavke«

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o zdravniški službi. Predlog širi nabor storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Predlagane spremembe večinoma sledijo nedavnemu vladnemu odloku o opravljanju zdravniške službe v času stavke, zdravniški sindikat Fides pa ga izpodbija na ustavnem sodišču.

Predlog novele zakona o zdravniški službi se bistveno ne razlikuje od nedavno sprejetega vladnega odloka.

Vse kaže, da so nam ob tem prikrivali dejstvo, da pripravljajo zakon, ki bo zdravnikom danes in v prihodnje bistveno omejil pravico do stavke.

V predlogu novele so dodatno opredeljene ranljive skupine, ki jih v odloku vlada ni taksativno naštela. Nabor storitev, ki se morajo izvajati v času zdravniške stavke, pa v predlogu novele ostaja enak kot v odloku, je po seji vlade pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Predlog novele določa tudi globo za nespoštovanje zakona

Predlog novele po njenih besedah določa tudi globo za nespoštovanje zakona, in sicer za zdravnike, za pravne osebe (zdravstvene zavode), pa tudi za predstojnike zdravstvenih zavodov. V primeru kršitev je za direktorje predvidena globa v višini od 250 do 400 evrov, za pravne osebe, torej zavode, pa je predvidenih od 600 do 4000 evrov globe.

Fides presenečen

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v odzivu na predlog novele poudarili, da so v zadnjih dneh aktivno usklajevali vsebine glede dogovora o mediaciji, ki predstavlja ključni dokument za začetek pogajanj v sodelovanju z mediatorjem.

ZD Tolmin bo zaprl večino družinskih ambulant V Zdravstvenem domu Tolmin so zaradi preklica soglasij za nadurno delo od začetka marca težave pri organizaciji dela v splošnih ambulantah. Stanje pa je proti koncu meseca še slabše. Večina družinskih ambulant bo od sobote zaprtih. V Tolminu bo delovala nujna medicinska pomoč, v ambulantah zunaj Tolmina bodo skušali zagotoviti po enega zdravnika.

»Današnja vladna odločitev glede sprejetja predloga novele zakona o zdravniški službi nas je presenetila, saj smo na podlagi prvega mediacijskega sestanka razumeli, da želi tudi vladna stran stavkovne zahteve s pomočjo mediatorjev vsebinsko rešiti čim prej. Vse kaže, da so nam ob tem prikrivali dejstvo, da pripravljajo zakon, ki bo zdravnikom danes in v prihodnje bistveno omejil pravico do stavke,« so bili kritični. Glede nadaljnjih korakov in vpliva te vladne odločitve na njihova nadaljnja postopanja bo sindikat odločal na pristojnih organih, so napovedali.