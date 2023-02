Visoke cene hrane in turističnih nastanitev: pristojni pojasnjujejo, kaj je šlo narobe v Planici

Te dni v Planici poteka svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Največji športni dogodek v zgodovini samostojne države pa je v očeh domače javnosti žal dobil negativni prizvok. Bolj kot o uspehih se namreč govori o cenah vstopnic ter hrane in pijače na prizorišču, ki so po mnenju marsikoga previsoke. V oči bodejo tudi prazne tribune, saj je prvi teden tekme v Planici obiskalo le dobrih 27.000 ljudi.

Številne obiskovalce, tudi tuje, so zmotile vrtoglave cene hotelskih namestitev v Kranjski Gori. Za najcenejšo bi morali dve odrasli osebi ta teden odšteti skoraj 900 evrov. Kljub temu so kapacitete v kraju razmeroma polne, medtem ko tiste v sosednjih krajih večinoma samevajo. Tujci so namreč cenejše alternative poiskali čez mejo, v Trbižu in Celovcu.

Cene namestitev v Kranjski Gori. FOTO: Zaslonski posnetek/Booking.com

Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je v sinočnjih Odmevih dejal, da so že od začetka kandidature do sredine decembra seznanjali nastanitvene obrate, lastnike hotelov in penzionov, naj oblikujejo priporočene cene, ki se vrtijo okoli cen za novo leto, za pokal Vitranc in tudi za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici.

Veber: To sta popolnoma različna športna dogodka

»V zadnjih dneh se zelo veliko govori o slabem obisku, visokih cenah, iščejo se krivci. Mislim, da smo premalo natančno opredelili svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. To je nekaj popolnoma drugega kot pa finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se bo zgodil konec marca v Planici. Govorimo o dveh popolnoma različnih športnih dogodkih. Svetovno prvenstvo je vrhunski športni dogodek, ki traja 13 dni. V Planico je bilo vloženega ogromno truda, financ, ljudi, ki vsak dan sodelujejo pri organizaciji. Tega dogodka ni mogoče primerjati s finalom svetovnega pokala. Vse skupaj nam je popačilo sliko, kaj sploh pričakovati,« je dejal Veber.

Kot je še poudaril Veber, je bilo pred nekaj leti, ko je bil finale svetovnega pokala na veliki skakalnici in ne na letalnici v Planici, stanje skoraj popolnoma enako. »Govorim predvsem o slovenskih obiskovalcih, ki niso klasični potrošniki nastanitvenih obratov. V Kranjsko Goro pridejo kot enodnevni obiskovalci. Manjkajo nam gostje iz Nemčije, Poljske in Skandinavije. Težko zdaj ocenim, kje so vzroki, da jih ni.« Direktor je dejal še, da jih boli dejstvo, da slovenski mediji tako negativno poročajo iz Planice.

Petek: Težko je predvideti, kakšen bo odziv javnosti

Da za Slovence beseda Planica pomeni marčevske polete, je prepričan tudi nekdanji smučarski skakalec Franci Petek. V pogovoru za nacionalko je glede cen sicer poudaril, da ni pravično, da kar koli ocenjuje, ker sam nima nobene pristojnosti, prav tako ni sodeloval pri tem. »Gre za zadevo, za katero je precej težko predvideti, kakšen bo odziv javnosti. Vseeno sem prepoznal, da se je organizator, torej Smučarska zveza Slovenije, trudil in ponudil različne možnosti od paketov do dnevnih vstopnic in popoldanskih, popust za modro kartico, za mlade ... Kar nekaj načinov je bilo podanih. Seveda je na koncu psihologija trga oziroma potrošnika tista, ki pove, koliko si zadel. Ni preprosta naloga postaviti ustrezno ceno.«

Gostinci odhajajo

Po poročanju 24ur so v ponedeljek tudi ulice Kranjske Gore spominjale na mesto duhov. Po 17. uri naj bi tam namreč zaživel spremljevalni program svetovnega prvenstva v stilu ljubljanske Odprte kuhne. A gostinci so dejali, da »zaživi« res ni prava beseda. »Zvečer naju zebe, čakava, da kdo pride kaj dobrega pojest, na vsako uro se mogoče en ali dva zglasita, kaj pojesta, to je pa to,« o obisku pripoveduje Evita Antončič, ki smo jo lahko spremljali v prejšnji sezoni Masterchef Slovenija.