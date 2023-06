Vinskim vitezom dež ni mogel do živega

Združenje Slovenskega reda vitezov vina (ZSRVV), Omizje za Pomurje je konec minulega tedna pripravilo tradicionalno srečanje, druženje in potepanje vinskih vitezinj in vitezov z vseh koncev Slovenije. Ker je trenutno že veliko dela v vinogradih, na jugozahodu države tudi v sadovnjakih, se je potepanja po Pomurju udeležila približno polovica od okoli 130 članov ZSRVV iz vseh osmih omizij. Viteško druženje po radgonsko-kapelskih gričih z degustacijami je nekoliko oskrunil dež, občasno jim jo je zagodlo tudi neurje, ki je ponekod uničilo letošnji pridelek vina, a udeležencem nič ni moglo do živega.

V znamenju traminca

»Letos je po programu reda pomursko omizje odgovorno za organizacijo in izvedbo srečanja vseh članov reda in njihovih spremljevalcev. Vsi so bili zadovoljni s celodnevnim druženjem in potepanjem. V ospredju so bili dobra hrana in še boljši traminci, čeprav ni manjkalo niti drugih odličnih vin,« nam je razložil konzul pomurskega omizja Zlatko Borak. Jutranji zbor je potekal v Lovenjakovem dvoru v Polani pri Murski Soboti, kjer je doma novi ambasador reda Štefan Pavlinjek. Po aperitivu, kozarcu penine in prigrizku se je karavana odpravila proti Gornji Radgoni, natančneje proti Policam, kjer so si privoščili nekoliko daljši postanek na družinskem vinogradništvu Kolarič. Gostitelj Milan, ki je tako kot sin Aleksander vinski vitez, je predstavil več kot 150 let staro kmetijo, obkroženo s samimi vinogradi, ter tiha in peneča se vina, ki jih pridelujejo. K dobrim vinom se seveda poda tudi kaj domačega za pod zob, domači kruh z zaseko in mesom iz tünke je bil odlična izbira. Kar nekaj časa so se gostje zadržali pri Kolaričevih, da so lahko poskusili bele in rosé penine, in sicer suhi, polsladki in predikatni traminec. Od Polic in Radgonskih goric ni daleč do Kapele in Kapelskih goric: gostje so se napotili do Vinske fontane Kapela, kjer jih je pričakalo kulinarično presenečenje. Vsekakor pa ni bilo presenečenj med vini, saj so prisotni znova degustirali tramince, in sicer: suhega (Vinska fontana Kapela), polsladkega (Izletniška kmetija Breznik) in izbor (Radgonske gorice, d. d.). Nekaj vinskih, viteških in drugih pesmi je vitezom in vitezinjam zapela Skupina Prekmurci iz Tišine, kjer nastopa tudi član pomurskega viteškega omizja Gorazd Kovačič.

Goste so povsod pričakali traminci.

Veselo druženje so sklenili tam, kjer se je tudi začelo, v gostilni Lovenjakov dvor, kjer so Pavlinjekovi gostinci poskrbeli za nepozabno kulinarično razvajanje. Tudi ob poznem kosilu ali zgodnji večerji, kjer sicer ni manjkalo špricarjev, je bil v ospredju traminec, in sicer posladki iz Anine kleti. Pozno zvečer pa je sledilo žalostno slovo; odpravili so se vsak na svoj konec, in sicer ob znanem viteškem pozdravu: V čast vinu in domovini! Do naslednjega snidenja na območju katere koli vinorodne dežele Slovenije.