Vino bo zorelo v betonskih jajcih

Sežanska klet Vinakras, ki že od leta 1947 prideluje vina vrhunske kakovosti, je lanske poletne petkove sproščene večere ob kozarcu vina po delu letos nadgradila s poletnimi vinskimi doživetji, na katerih na kraškem dvorišču kleti nastopajo glasbeniki – prvi je bil konec junija legendarni Vlado Kreslin.

Nagrajena La Marie

»Pripravili smo sproščene večere ob glasbi in naših vinih in dobri kulinariki, za katero smo poskrbeli skupaj s partnerji projekta Naveza po primorsko. Pod skupnim imenom Po primorsko poleg nas delujejo še Pivka perutninarstvo, Delamaris, Kras, Mlinotest, Vinska klet Goriška brda, Kmetijske zadruge Agraria Koper, Tolmin in Idrija. Z nekaterimi že dlje sodelujemo in naša vina dajejo primorskim jedem poseben pečat,« je poudaril direktor Vinakrasa Marjan Colja, ki že 16 let uspešno vodi klet; ta ima v lasti 50 hektarjev vinogradov v okolici Komna.

Nova blagovna znamka

Prav v okolici Komna imajo posajenih največ trsov sorte refošk, ki dajejo na kraškem najmanjšem slovenskem vinorodnem okolišu odlična vina, med katerimi prav gotovo izstopa teran PTP. Kot zadnje so predstavili vini iz vinogradov pri devici Mariji pri Komnu, in sicer izbrani teran in vitovsko, ki so ju poimenovali La Marie. Francosko poimenovanje ni naključno, saj so že leta 1890 Komen poimenovali kraški Pariz. Teran PTP La Marie je dobil bronasto medaljo na ocenjevanju Decanter v Londonu, zlato na letošnjem jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni ter prvo nagrado za teran starejših letnikov na jubilejnem 50. prazniku terana in pršuta v Dutovljah.

Na Vinu Slovenije v Gornji Radgoni je sežanska klet Vinakras prejela kar 17 medalj, od tega 7 zlatih in 8 srebrnih. Med nagrajenci izstopata teran prestige, ki je postal šampion, in vitovska La Marie, ki je prejela veliko zlato medaljo na Agri, postala prvak Kraške vinske turistične ceste, na ocenjevanju Decanter pa prejela bronasto nagrado.

Predstavitev obeh vin, tako izbranega terana in vitovske La Marie, je bila uvod v osrednji in hkrati najstarejši etnološki praznik na Krasu, Praznik terana in pršuta v Dutovljah. Najboljše grozdje trgajo v izbranih komenskih vinogradih, sledi fermentacija, ki poteka skupaj z jagodami v 500-litrskih lesenih sodih. Po treh tednih dodajo še tretjino jagod, ki so jih pred tem 30-odstotno izsušili. Tako vino zori v velikih lesenih 1000-litrskih sodih eno leto, nakar ga pretočijo v nerjaveče sode. V bodoče bo del vina zorel tudi v betonskih jajcih, ki jih je zadruga nabavila lani.

Vinakras bo poletna dogajanja zaključil 2. septembra, ko bodo ob 18. uri obiskovalce popeljali na brezplačno voden ogled kleti, zatem bo za glasbene užitke poskrbel pevski duo Tjaša Abram in Matej Husu.