Videti je kot prehlad, a to ni: vse o tej neznani bolezni, ki jo prenašajo klopi

Klopi prenašajo različne resne bolezni, ki jih povzročajo bakterije in virusi. Slovenija je predvsem endemsko področje za lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis, s klopi lahko prenašajo tudi bolezen erlihijo oziroma humano granulocitno anaplazmozo in babeziozo.

Babezioza je redko bolezen, ki jo povzročajo klopi, pri pri težjem poteku bolezni pa so simptomi podobni malariji. Najpogosteje se z njo okužijo divje in domače živalih, a tudi pri človeku se prenaša z vbodom klopa ali izjemoma s transfuzijo krvi.

V Sloveniji smo o prvem primeru babezioze poročali poleti 2014, torej pred devetimi leti, ko je zbolela 55-letna bolnica, doma iz Murske Sobote.

V zadnjih letih po svetu poročajo o vse večjem številu okužb z babeziozo, predvsem iz ZDA. Tamkajšnji znanstveniki zato pozivajo države, naj povečajo ozaveščenost javnosti o nevarnostih povečane aktivnosti klopov. Nizke temperature pod lediščem lahko pomagajo uničiti populacije okuženih klopov, a ponekod poročajo o vse milejših zimah, zato je tveganje za babeziozo še toliko večje.

Kaj pravijo na Nijz?

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) večjega tveganja za razmah te bolezni ne zaznavajo. »Za enkrat je bolezen pri nas zelo redka,« pravijo in dodajajo, da »babezioza ne sodi med prijavljive nalezljive bolezni v Sloveniji«.

Bolezen se prenaša z vbodom klopa, a če bi bila ta v populaciji zelo pogosta, bi se lahko prenašala tudi s transfuzijo krvi, pravijo na Nijz, a zdaj k sreči situacija ni kritična.

Zbolela 55-letnica iz Murske Sobote

Pred leti, ko je za babeziozo zbolela 55-letna Slovenka, smo pisali, da je v bolnišnico prišla s štiri dni trajajočim visokim, neznačilnim vročinskim stanjem s splošnim slabim počutjem, bolečinami v mišicah, glavobolom. V laboratoriju v murskosoboški bolnišnici so naredili razmaz krvi, kjer so ugotovili spremembe na rdečih krvničkah, značilne za babeziozo.

Inkubacijska doba pri tej bolezni traja med enim in štirimi tedni. Bolezen lahko poteka brez simptomov, v obliki blage, neznačilne vročinske bolezni ali pa v malariji podobni obliki. Posebej so ogroženi bolniki z odstranjeno vranico in bolniki z oslabljeno imunostjo.

Babezioza se zdravi s kombinacijo zdravil, zato je še kako pomembno, da se bolezen pravočasno potrdi.