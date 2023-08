Veste, koliko boste dobili od zavarovalnice, če vam je poplavilo dom?

Voda se umika počasi umika in kažejo se posledice uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo. Odpravljanje posledic bo dolgo, naporno in za mnoge tudi precej drago. Zavarovalnice zavarovance opozarjajo, naj ne hitijo s prijavo škode in naj najprej poskrbijo za svojo varnost, saj kljub temu da je voda upadla, obstaja še veliko pesti in nevarnosti, ki lahko prežijo na nas.

Poplave so mnogim Slovencem uničile in odnesle vse, koliko bodo oškodovani dobili od zavarovalnice, pa je odvisno predvsem od tega, za kaj imajo zavarovano svoje premoženje, in za koliko. Če polica ne vključuje zavarovanja proti poplavam, se lahko obrišejo pod nosom.

»Ah, saj pri nas pa ne poplavlja«

Zavarovalni agent, ki dela za eno izmed velikih slovenskih zavarovalnic, nam je razkril, da ima zelo malo ljudi zavarovanje, ki vključuje tudi tudi povračilo škode v primeru poplave. Večina se za to ne odloči z izgovorom: »ah, saj pri nas pa ne poplavlja«. Zavarovalnice imajo tudi karto poplavne ogroženosti, ki določajo višino cene zavarovanj – glede na riziko poplav.

Za primer smo vzeli zavarovalno polico našega sodelavca, ki ima svojo nepremično zavarovano pri eni izmed večjih slovenskih zavarovalnic. Nepremičninski agent mu je ob sklenitvi zavarovanja dejal, da ima »najboljšo« polico, za zavarovanje pa vsako leto odšteje več kot 700 evrov.

Ko je v teh dneh preveril, koliko bi dobil, če bi mu poplavilo dom, pa je šokiran ugotovil, da ne prav veliko. V primeru poplav in meteornih vod mu njegova »superpolica« namreč krije do 15 tisoč evrov, če bi prišlo do izliva vode pa do 500.000 evrov.

V povprečju do deset tisoč evrov

Zavarovanje, ki krije škodo zaradi vode, velja za eno najdražjih, poročajo Finance. Čeprav agenti in posredniki ob zavarovanju opozorijo, da obstaja razlika med poplavami iz meteornih vod ali ob poplavah, ker vam pušča pipa ali grelnik za vodo. Dodajajo, da se prav pri zavarovanju poplav lahko skrivajo številne pasti in da je dobro, da preverite, koliko škode vam pravzaprav krije vaša zavarovalnica zaradi poplav. Za povprečno zavarovanje naj bi bilo približno deset tisoč evrov.

Če vam je voda uničila ali odnesla avto, ne boste dobili veliko, če v zavarovalni polici nimate vključene škode zaradi poplav ob meteornih vodah. Dodajajo še, da tudi, če ste zavarovali svoj avto proti tej škodi, ni nujno, da boste dobili povrnjeno vso škodo, ampak le toliko, za kolikor imate zavarovano.