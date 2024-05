Ta dogodek je povezal mnoge ... (FOTO)

V organizaciji Likovnega in glasbenega društva Ivo AS iz Svečan pri Sladkem Vrhu, se je v Hiši druženja v Mariboru zgodil lep meddržavni kulturni dogodek. Odprli so namreč razstavo Likovne udruge »Kula Kneginec« iz Gornjega Kneginca pri Varaždinu na Hrvaškem, kjer so se preko članov obeh društev prepletale prijateljske vezi med dvema državama, ki ju povezuje kultura, umetnost, poezija in zgodovina.

Gostujoča Likovna udruga Kula Kneginec je društvo, ki se ukvarja s slikarstvom, rezbarstvom, literaturo, kiparstvom ... Ob tej razstavi je društvo napisalo, da je prijateljska razstava slik produkt večletnega izvrstnega sodelovanja Likovne udruge Kula Kneginec in Društva Ivo As oz. Marinke in Iva As iz Slovenije.

FOTO: Arhiv Društvo As

Prav zaradi izjemno dobrega sodelovanja se je rodila ideja o realizaciji tega gostovanja razstave s ciljem, da umetnost dodatno ojača most, ki jih povezuje. Sama razstava predstavlja spoj talenta, kreativnosti in ljubezni do umetnosti, a vsako delo nosi v sebi posebno zgodbo in čustvo ob tem pa jim je želja, da bo ona inspiracija za prihodnje sodelovanje in ustvarjanje nadaljnjih umetniških projektov.

Slavnostno besedo

Slavnostno besedo na odprtju razstave je imela sekretarka iz Ministrstva za kulturo Republike Slovenije mag. Minka Jerebič, ki je poudarila, da iskreno prijateljstvo, kultura, ljubezen …, res ne poznajo meja in da je prav tako. Na prireditvi je svojo poezijo brali člani Kulturno zgodovinskega društva Rusalka iz Ljubljane, zgodovino pa je predstavljala Ojstriška gospoda iz Tabora. Svoje interpretacije sta brala tudi slikarja Ružica Marušić-Vasilić in Ivek Keretić iz LU »Kula Kneginec«, svojo avtorsko pesem pa tudi znana slovenska umetnica Marija Pavlič.

Glasbeni program prireditve je obogatil glasbenik in vsestranski umetnik Ivo AS, ki je prav tako gonilna sila Društva Ivo As poleg Marinke As, katera sta celotno prireditev organizirala, pripravila in vodila.

Predsednica društva Likovne udruge »Kula Kneginec« Brigita Vitez je ob tem poudarila, da je bil to dogodek in srečanje, ki do dolgo ostal v spominu, in inspiracija za nadaljnje sodelovanje dveh držav, kjer umetnost nima meje in si želijo še močnejših odnosov, ki naj trajajo.

»Pravi umetnik ni tisti, ki je inspiriran, ampak tisti, ki inspirira druge«. (Salvador Dali).

