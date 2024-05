Kakšni divjaki! Po avtocesti je peljal več kot 200 km/h

Policisti policijske uprave Novo mesto so v minulih dneh ujeli več voznikov, ki so premočno stopili na plin.

Policisti so na Obrežju v torek nekaj pred 23. uro ustavili voznika osebnega avtomobila znamke audi a8 hrvaških registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 201 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 71 km/h.

V sredo nekaj po 16. uri pa so ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5, čeških registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 198 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 68 km/h in voznika Toyote, ki je vozil s hitrostjo 184 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 54 km/h.

V torek okoli 20. ure so ustavili voznika mercedesa registrskih oznak Velike Britanije, ki je vozil 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 59 km/h. Okoli 21. ure so ustavili še voznika mercedesa francoskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 198 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 68 km/h.