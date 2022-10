Veste, kakšne so pravice in privilegiji slovenske prve dame?

Čez dobra dva tedna, natančneje 23. oktobra, bo Slovenija izbirala novega predsednika ali predsednico republike. Po dveh mandatih se bo s stolčka poslovil Borut Pahor. Odgovor na vprašanje, kdo od sedmih kandidatov ga a bo nasledil, pa bo najverjetneje jasen šele novembra, saj mnogi pričakujejo, da bo potreben drugi krog.

Na letošnjih volitvah so se v predsedniško bitko podali Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar. Življenje se ne bo drastično spremenilo le zmagovalcu te predsedniške bitke, temveč tudi njegovim družinskim članom, predvsem partnerjem. Če bo zmagovalec moški, bomo dobili novo prvo damo, če bo pa slavila ženska, pa bomo dobili prvega moža.

Doslej so naziv prve dame nosile Štefka Kučan, žena prvega predsednika Milana Kučana, drugi predsednik Janez Drnovšek se je pred prevzemom funkcije ločil od žene Majde zato formalno prve dame ni bilo. Tretja prva dama v samostojni Sloveniji je bila Barbara Miklič Türk, trenutno pa ta položaj zaseda Tanja Pečar, ki se je za razliko od svoje predhodnice odpovedala vsem privilegijem, ki bi jih pripadali kot prvi dami. Po Pahorjevi izvolitvi je ostala zaposlena kot odvetnica.

Nadomestilo za protokolarne obveznosti

In kakšni so privilegiji in pravice, ki pripadajo partnerici oz. partnerju predsednika oz. predsednice države. Prva dama/mož ima pravico do plačane odsotnosti z dela za čas, ko opravlja protokolarne in druge obveznosti. Zakonodaja namreč zagotavlja položaj in določene pravice v povezavi z opravljanjem protokolarnih in drugih družabnih obveznosti. Krije ji tudi stroške, ki nastanejo zaradi teh obveznosti, in sicer v višin 15 odstotkov mesečne plače predsednika – to znese nekaj več kot 800 evrov bruto.

Žena, mož oziroma zunajzakonska partnerica ali partner pa lahko za čas trajanja mandata tudi prekine delovno razmerje. V tem času ima pravico do mesečnega nadomestila v vrednosti 20 odstotkov predsedniške plače, kar pomeni nekaj več kot 1.000 evrov bruto.