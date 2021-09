Veselinovič ni želel razkriti, Pahor pa je povedal, zakaj

»Oba direktorja sta se izrekla, da sta pripravljene na nadaljevanje dialoga,« je po delovnem srečanju z direktorjem Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojanom Veselinovičem in direktorjem urada vlade za komuniciranje (Ukom) Urošem Urbanijo javnosti sporočil predsednik države Borut Pahor.



Besedo je nato dobil Urbanija, ki je povedal, da je dialog zastal julija, zdaj pa ga bodo nadaljevali: »Ukom ima znova vsa pooblastila, da lahko uredi sistem in način financiranja javne službe STA. Glede na današnje pogovore sem prepričan, da je želja tako na strani STA kot Ukoma, da se to čim prej in nemudoma uredi. Izhodišča nadaljnjih pogovorov bo pogodba, ki je bila STA poslana že julija, seveda pa so pri vsaki pogodbi možne spremembe. Upam, da bomo kompromis in nemoteno financiranje čim prej uredili.« Omenil je tudi neprijeten položaj, v katerem, da so se znašli zaposleni STA.



Veselinovič je opomnil, da gre za spoštovanje načel pravne države in načel varovanja medijske svobode in da gre za to v tem primeru: »Sam se strinjam, da je vedno možno zagotoviti takšno atmosfero, in k temu je današnje srečanje nedvomno pripomoglo, ki bo dalo podlago zato, da bomo skozi nadaljevanje pogovorov, ki smo jih konec koncev sami predlagali, pa do danes odziva ni bilo, našli skupne rešitve pri tistih odprtih vprašanjih, ki so še takšna, da do zdaj pogodbe nismo mogli podpisati.« Opomnil je, da so že 250 dni brez financiranja javne službe in da bo storil vse, da še ta mesec pride do podpisa pogodbe.



»Ob koncu pogovora smo sklenili, da se vsi vzdržimo slehernih izjav, ki bi lahko ogrozile to zaupanje, ki je bilo danes vzpostavljeno, in onemogočilo rešitev problema,« je dejal Pahor. Kljub temu so odgovarjali na novinarska vprašanja. Prvo je bilo zastavljeno Urbaniji: kdaj se bodo poravnale zapadle obveznosti do STA in vzpostavilo nadaljnje financiranje? Odvrnil je, da se bodo pogovori nadaljevali, tako da bodo tudi obveznosti poplačane v kratkem: »V roku enega tedna pričakujem, da se bodo vprašanja uredila. Nemudoma, vsekakor v nekem razumnem roku.«



»Morate me razumeti, da o tem javnosti zaradi tega, ker nam je do tega, da bi različna stališča zbližali, ne bom govoril,« je na vprašanje, kateri so tisti elementi na katere STA ne more pristati, ko bo prišlo do sklepanja ali sestavljanja pogodbe, odvrnil Veselinovič.

