Vesela jesen nagradila najlepše domove (FOTO)

KULTURNO-TURISTIČNO društvo Pod Krivo jelko Duplje je po štirih letih premora v dvorani lokalnega gasilskega doma v petek, 17. novembra, pripravilo tradicionalno, že dvaindvajseto Veselo jesen, na kateri so se predstavili domači ustvarjalci. Na pevski in glasbeni prireditvi so podelili štiri priznanja najlepše urejenim domovom. Prireditve so se udeležili tudi župan občine Naklo Ivan Meglič, vodja Podružnične osnovne šole Duplje Mihaela Križaj ter predsednik Turističnega društva Naklo Aleš Kokalj.

Program so začeli članice in člani folklorne skupine Društva upokojencev Naklo, ki so navdušili s svojim interpretiranjem slovenskega ljudskega izročila. Še posebej so izstopali njihovi kostumi, ki so nastopu dali poseben pečat. Nato se je občinstvu predstavil dupljanski šolski pevski zbor, v katerem sodeluje 28 mladih pevk in pevcev, vodi ga učiteljica Jana Landeršek Štrbek, na klavirju pa je mlade pevke in pevce spremljala Maja Ovsenik. Za njimi sta nastopili šolarki Neža (violina) in Manca Fajdiga (prečna flavta) iz Zgornjih Dupelj. Predstavili sta dve baročni skladbi, in sicer Menuet in Covrante. Sledil je nastop moškega pevskega zbora Triglav Duplje, ki ga vodi Dejan Herakovič. Njihovi začetki segajo v leto 1929, ko so na pobudo šolskega upravitelja Alojza Nečimerja ustanovili pevsko družino. Zapeli so tri pesmi, ljudsko Pleničke je prala, Letela je čebelica Toneta Špendova in ljudsko Sijaj mi sončece. Z nastopom so navdušile tudi članice ženskega pevskega zbora Dupljanke, ki letos praznuje 30-letnico delovanja. Nedavno so na regijskem pevskem tekmovanju Škofja Loka 2023 ponovno osvojile zlato priznanje in pometle s konkurenco. Zbor že vrsto let vodi Katja Klančnik Jelenc. Program so zaključili Naklanske ropotulje, ki so letos na državnem tekmovanju ljudskih pevcev prejele zlato priznanje, ter ljudski godci Folklorne skupine Podkuca Naklo.

Moški pevski zbor Triglav Duplje vodi Dejan Herakovič.

Sto let Rokovnjaških povesti

Letos mineva 100 let od izida tiskane izdaje rokovnjaške povesti Pod Krivo jelko in 25 let od njenega ponatisa, ki so ga pripravili skupaj s podjetjem Typografika iz Naklega. Knjiga je v ponatisu izšla v 500 izvodih, napisal jo je nekdanji dupljanski župnik Peter Bohinjec. Naslednje leto, na svečnico, bodo praznovali 160. obletnico njegovega rojstva. To za Duplje pomembno obletnico je predstavila odlična povezovalka prireditve Katarina Meglič.

Sledila je podelitev priznanj za najlepše urejene hiše za minulo leto. Letos so jih prejeli Milenka Kosel iz Zadraga, družina Markovec iz Žej in družini Ovsenik in Perko iz Spodnjih Dupelj. Milenka Kosel se je pred leti skupaj s hčerko odločila, da preuredi obstoječo Frtunčevo hišo v Zadragi, ki jo je močno najedel čas, ter jo tako obvaruje pred uničenjem. Ob hiši imajo lepo urejen vrt, ki vse skupaj še polepša.

Družina Markovec živi v vasi Žeje. Sin Aleš je na vrtu postavil novo lično stanovanjsko hišo. Je sodobno oblikovana z nekaj zanimivimi in za oko prijetnimi arhitekturnimi rešitvami, ki jo naredijo nekoliko drugačno od drugih domov. Družina Ovsenik je svojo hišo v Spodnjih Dupljah zgradila pred nekaj leti. Krasita jo lepo negovana trata in barvno usklajena fasada. Zakonca Perko iz Spodnjih Dupelj živita v starejši hiši, ki je bila zgrajena v 60. letih. V zadnjih nekaj letih sta hišo popolnoma prenovila in posodobila. Z novimi arhitekturnimi rešitvami sta ji dala obliko sodobnega doma. Na novo sta uredila tudi dostop do hiše s tlakovanjem.

Z nastopom so navdušile tudi članice ženskega pevskega zbora Dupljanke.

Novinar Jože Košnjek je med programom na oder povabil predsednika KTD Pod Krivo jelko Duplje Rudija Dovžana, ki je v kratkem pogovoru predstavil delovanje društva v zadnjem letu, in župana občine Naklo, ki je predstavil opravljena dela, med drugimi v vasi Žeje izgradnjo infrastrukture, vodohrama in asfaltiranje cest na območju v Dupljah in Zadragi.

Napovedali so še tri dogodke, ki bodo v Dupljah do prve polovice januarja prihodnje leto. V četrtek, 14. decembra, ob 17.30 bosta koledovanje pred Graščino Duplje in otvoritev razstave dijakinj in dijakov BC Naklo. Na božični dan ob 16. uri bosta v cerkvi v Zgornjih Dupljah otvoritev in blagoslov letošnjih jaslic, na Sv. tri kralje, 6. januarja, pa bodo ob 19. uri krenili na tradicionalni nočni pohod do Krive jelke.