Veliki načrti: v arboretumu kmalu tudi električni vlak

Kljub koroni ali pa prav zaradi nje so v našem največjem arboretumu v Volčjem Potoku lani zabeležili rekorden obisk. Čez vhodna vrata je šlo kar 309.000 ljudi, pri čemer je bila polovica imetnikov letnih vstopnic, preostali pa so bili dnevni obiskovalci. Podoben ali še večji obisk pričakujejo letos, saj pripravljajo vrsto novosti, ki bodo park naredile še privlačnejši.

Klimatske spremembe

Letošnji konec zime in začetek pomladi sta kot prva dogodka zaznamovala predvsem razstava kronic v močvirnem delu gozda na vzhodni strani parka in 14. februarja odprta razstava v počastitev dneva zaljubljencev z naslovom Salvador Dali – Romeo in Julija v razstavišču Janeza Boljke sredi arboretuma (ta ne bo odprta le do 31. marca, temveč so zaradi velikega zanimanja že napovedali njeno podaljšanje). Ob znameniti mapi Romeo in Julija si lahko obiskovalci ogledajo še več kot 50 grafičnih listov, tapiserij, keramik in bronastih kipov, lahko pa se fotografirajo tudi na njegovi znameniti zofi v obliki ženskih ustnic.

Slaščice s pridihom pomladanskih cvetlic kot del posebne gostinske ponudbe

Ker se marsikatero drevo v arboretumu suši in je odmrlo zaradi klimatskih sprememb (dolgotrajne suše), so novembra lani zasadili 80 novih dreves 37 različnih vrst, ki naj bi predstavljale tako imenovana drevesa za prihodnost.

Ta študijski nasad z drevesi, starimi od 5 do 7 let, bo šele čez desetletja pokazal, ali so bresti, okrasne hruške in sorte z ožjimi krošnjami prava izbira za saditev na manjših vrtovih in v naseljih, kjer je prostor omejen. Vsa so opremljena s kodami QR, kar je nasploh čedalje pogostejša praksa v parku. Ljudje lahko več izvedo o drevesu ali roži, njeni zgodovini, značilnostih, dobijo pa celo nasvete, kako jih izbirati, saditi in vzdrževati.

Prihajajoče novosti

Vodstvo arboretuma je kljub težkim razmeram po besedah direktorja Aleša Ocepka v preteklem letu izvedlo ali pripravilo vrsto naložb, ki bodo koristile predvsem obiskovalcem. Najprej je uredilo kanalizacijo tudi v osrednjem delu parka pri galeriji Janeza Boljke. To mu namreč omogoča, da bodo lahko začeli postopek izbire za najemnika bodočega gostinskega objekta v zidanem paviljonu, kjer bodo imeli ustreznejšo gostinsko ponudbo oziroma prirejali tudi poroke in druga slavja.

Razstava cvetličnih aranžmajev FOTOGRAFIJE: Janez Petkovšek

Še letos bodo ponudbo popestrili z novim labirintom za majhne otroke (stal bo poleg tistega za večje otroke v otroškem parku), ki ga bo financirala zavarovalnica Generali, pa tudi s postajo za izposojo električnih koles in električnim vlakcem. Na postaji na parkirišči pri vrtnem centru Arboretum bo že poleti deset stojal s petimi električnimi kolesi. Ta postaja bo neposredno povezana s šestimi postajami za izposojo koles KAMKOLO v Kamniku, tako da bo ob slabih avtobusnih povezavah med Kamnikom in Volčjim Potokom to ena od dodatnih možnosti za večjo dostopnost Kamničanov do parka.

Za vse obiskovalce bo največja novost uvedba električnega vlakca za 60 oseb (na njem bosta dve mesti za invalide). Ta bo nadomestil dosedanjega na dizelski pogon, ki vozi že od leta 2006 in je že močno dotrajan. Novi bo mnogo tišji, varčnejši in predvsem ekološko sprejemljivejši, saj onesnaževanja tako rekoč ne bo več. Decembra lani so z javnim razpisom izbrali ponudnika, podjetje DP Sistemi iz Kamnika pa naj bi ga dostavilo že avgusta, skrajni rok dobave 360 tisočakov vrednega vozila je november. Tako kot električna kolesa tudi električni vlakec sofinancira država oziroma EU.

V digitalni obliki s kodami QR je obdelanih že 1178 sort vrtnic, na voljo je že več kot 12.000 njihovih posnetkov.

Najverjetneje že letos pa naj bi na hribčku, kjer je že v 13. stoletju stal grad, v 17. stoletju pa so ostale le še ruševine, začeli urejati deset metrov visok kovinski razgledni stolp. Z manjšimi posegi oziroma odstranitvijo nasutij naj bi predstavili ruševine palacija, na podestu pa tudi nekdanje strelne line.

Kulturni programi

Tudi letos bo v parku največ prireditev v znamenju razstav rož in cvetličnih aranžmajev. Prav včeraj so odprli razstavo Pomladni cvetni navdih s pomladnim cvetjem, v razstavišču pod arkadami pa so že na ogled pomladni šopki. Vrhunec bo spomladanska razstava cvetja in tulipanov (od 9. aprila do 8. maja), ki bo letos znova obogatena s sejmom domače obrti (od 27. aprila do 2. maja).

360.000 evrov bo stala kompozicija, ki bo vozila po parku v Volčjem Potoku.

Maj bo v znamenju zimzelenov (rododendroni in luki), junij bo posvečen vrtnicam, poletje pa tudi lutkovnim predstavam, kinu in koncertom na prostem, september rekreativcem in družinam (Migi migi dan) ter razstavi buč, leto pa nameravajo končati s svetlobno okrasitvijo parka. Milijone lučk bodo prižgali 8. novembra, ugasnili pa 8. januarja prihodnje leto.